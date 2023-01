El jutjat ha enviat a presó un lladre multireincident que va entrar a robar dos dies seguits en un supermercat de Girona i va agredir el responsable. El delinqüent, que té 22 anys i acumula una vintena de detencions, va donar un cop al cap i una puntada de peu al treballador quan va intentar retenir-lo. Els robatoris van passar abans de Nadal. En tots dos casos, el lladre va intentar endur-se productes congelats per un valor que voltava els 500 euros. Durant aquestes setmanes, els Mossos d'Esquadra d'investigació han treballat per identificar-lo i, a mitjans gener, el van aconseguir detenir amb la col·laboració de la Policia Local de Salt. Se l'acusa d'un robatori amb violència i intimidació i d'un delicte de furt.

En tots dos casos, el lladre va entrar en un supermercat situat a l'avinguda Josep Tarradellas de Girona (la frontissa del Güell). El dia 21 de desembre, el delinqüent va provar d'endur-se productes congelats per valor de 470,58 euros. En aquest cas, però, el vigilant de seguretat va poder aturar-lo abans que marxés amb allò que havia furtat. El lladre se'n va anar, però el supermercat va poder recuperar els productes.

L'endemà, però, el delinqüent hi va tornar. I va escollir, precisament, el mateix supermercat. Va intentar endur-se'n més congelats (en aquest cas, per valor de 484,60 euros) però també el van descobrir. Quan el responsable del supermercat va tractar d'impedir que fugís per una porta d'emergència, el lladre, que ja havia deixat caure els productes robats, li va donar un cop de cap i li va ventar una puntada de peu al treballador.

Després de rebre la denúncia, la unitat d'investigació dels Mossos de Girona va aconseguir identificar el lladre i va emetre'n una ordre de detenció. Se'l buscava pel furt i pel robatori amb violència. Finalment, ara fa una setmana, la Policia Local de Salt va identificar el sospitós mentre caminava pel carrer Torres i Bages i el va detenir.

El lladre, que ja acumula una vintena de detencions, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona dimarts mateix. Del jutjat, ja en va sortir per ingressar a la presó.