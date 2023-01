Ja no és una utopia ni una d’aquelles promeses que queden eternament en un calaix. El projecte per tirar endavant un carril bus entre Salt i Girona comença a caminar després que la Generalitat hagués adjudicat el concurs públic de la redacció constructiu del corredor BRCat Girona - Salt, que estarà enllestit ben aviat. Aquest, es podria considerar un dels primers tràmits per fer factible aquest vial, que anirà des del voltant del pavelló municipal de Salt -al costat de la rotonda que va cap a Bescanó- fins al pont del Dimoni a Girona, en línia recta, passant pel passeig de Països Catalans i el passeig d’Olot. Un projecte que, a més, també inclourà la construcció d’un carril bici que connectarà els dos municipis.

El projecte constructiu del corredor BRCat Girona - Salt està liderat per la Generalitat i compta amb la subvenció dels Fons Europeus Next Generation, per la qual cosa hi ha un termini màxim per executar-lo -el projecte de redacció no disposa d’aquests fons-. L’objectiu principal és millorar la zona, detectada d’alta intensitat de vehicles, i també millorar la mobilitat oberta. Pel passeig d’Olot i el passeig de Països Catalans hi circulen actualment tres línies de bus urbà, l’L3, l’L4 i l’L9. Així, una altra de les finalitats del projecte és millorar la freqüència d’aquestes línies a banda que els conductors puguin tenir més temps de descans entre un viatge i un altre. I és que es va comprovar que els conductors no tenien el temps que els tocava per descansar entre els trajectes que fan, a causa del retard que provocava el trànsit.

La redacció del projecte del corredor BRCat Girona-Salt, liderat per la Generalitat, està en la seva recta final

Per això, el primer pas que va fer la Generalitat va ser treure a licitació, a principi de 2022, la redacció d’aquest projecte, amb un preu inicial de 101.869,90 euros (IVA inclòs). Fins a onze empreses van fer ofertes per dur a terme l’actuació i, finalment, va ser adjudicada a Ayesa Enginyeria i Seriveis S.A., que va presentar una proposta de 77.370,20 euros. Es preveu que al llarg del primer trimestre d’aquest any el projecte ja estigui redactat. Un cop finalitzat aquesta primera fase, llavors el projecte entrarà en licitació perquè les empreses que ho desitgin presentin oferta i s’encarreguin de fer les obres corresponents.

El projecte a Girona

El tram on s’actuarà a Girona serà des de la rotonda del pont del Dimoni a la rotonda del Tren d’Olot, la que fa frontera entre els dos municipis. El carril exclusiu per bus urbà a Girona només serà direcció cap a Salt, situat a la dreta -al més pròxim a la vorera-. Durant tot el tram, per tant, només hi haurà un carril de circulació per vehicles. En canvi, el de tornada, de Salt cap a Girona, hi haurà un primer tram on també hi haurà un carril de circulació, que compartiran busos i vehicles privats. Aquest anirà des de la rotonda del Tren d’Olot fins a l’encreuament entre passeig d’Olot i el carrer del Montnegre. El carril que queda més al costat de la vorera s’adaptarà, amb les proteccions necessàries, per fer un carril bici d’anada i tornada. Això, fins a la part del pavelló de Santa Eugènia on ja comença un carril bici sobre la vorera. A partir d’allà, hi haurà doble carril de circulació, com fins ara, amb els busos que compartiran carril amb els vehicles privats.

Tot, fins a arribar a la rotonda del pont del Dimoni. Allà, s’ha detectat un «caos en la circulació», explicava la regidora de Mobilitat de Girona, Marta Sureda. Per tant, en el giratori també s’intervindrà perquè hi hagi un carril a cada costat, exclusiu pels busos perquè pugin «seguir el seu camí» sense dependre del trànsit dels vehicles privats.

El projecte a Salt

Per altra banda, la proposta de Salt requerirà uns canvis més rellevats per la circulació. Des de la rotonda que va cap a Bescanó, al costat del pavelló municipal, fins a la rotonda que fa de frontera entre els dos municipis, hi haurà un carril exclusiu -el més pròxim a la vorera- pels autobusos a cada costat. Això implica que només hi haurà un vial pels vehicles privats, mentre que la part central de la calçada es modificarà per situar un carril bici. Aquest serà una continuació de la via verda que ve de Bescanó i tindrà totes les proteccions necessàries per crear «sensació de seguretat», apuntava el regidor de Territori de Salt, Àlex Barceló.

Una altra de les novetats que provocarà aquesta actuació que es durà a terme a Salt, serà que els vehicles privats no puguin desviar-se cap a l’esquerra. El consistori ha detectat que la fase de semàfors és «massa llarga» i «bloqueja al trànsit». Sense aquest gir a l’esquerra, els cicles dels semàfors seran més curts i hi haurà més agilitat en el trànsit. La solució perquè els vehicles puguin fer aquests girs cap a l’esquerra serà crear dues rotondes al passeig Països Catalans. Una estarà situada al costat del Mercat de Salt i l’altre a la vora de l’Estació Jove. En aquest segon punt també es produirà una «pacificació per vianants», ja que la creació del giratori donarà cabuda a una plaça sense circulació de vehicles. Barceló destaca que tot i aquestes grans reformes que es faran «es conservaran tots els arbres» que hi ha actualment.

A Salt es contempla la creació de dues rotondes perquè s’aboliran els girs cap a l’esquerra dels vehicles

Tot això també comportaria alguns canvis pel que fa a les línies de bus urbà. Una d’elles passarà pel polígon Torre Mirona, on tindrà dues aturades per donar servei als treballadors que fan feina a les diferents naus situades a la zona. A part, també es contempla que l’L9, la que connecta Salt amb el campus de Montilivi de la Universitat de Girona, tingui un servei cada quart d’hora, en lloc d’una hora com ara.

El PSC critica el projecte

Per la seva banda, el PSC de Salt va criticar aquest projecte. El portaveu socialista, Joan Martín apuntava que «les millores en el servei del transport públic entre Salt i Girona es poden fer sense la necessitat de canviar la principal via de comunicació del municipi». Martín considera que «la reducció de dos carrils de circulació provocarà més congestió a la mobilitat per Salt».