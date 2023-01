L’Ajuntament de Girona ha batejat amb el nom de les germanes Josefa i Elisa Úriz Pi un espai del barri de Montilivi. Aquesta tarda ha tingut lloc la descoberta de la placa a càrrec de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; del regidor responsable del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés; del president de l’Associació de Veïns i Veïnes de Montilivi, Ramón Ternero; del professor emèrit de la Universitat de Girona Món Marquès; del director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, Jordi Font, i del president de l’Associació Hermanas Úriz Pi, Alfonso Etxeberria. L’acte també ha comptat amb la presència la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori del consistori, M. Àngels Cedacers i Hervàs, i de representants dels grups municipals de Guanyem Girona i del PSC.

Aquest espai, fins ara sense denominar, es troba situat al carrer del Castell de Solterra, davant del CAP Montilivi, entre els edificis i terrenys dels carrers d’Andreu Tuyet i Santamaria, de Joaquim Ruyra i Oms i de Joan Coromines i Vigneaux. La Comissió del Nomenclàtor de Girona i el Ple van aprovar el nom de plaça de de Josefa i Elisa Úriz Pi arran de la petició de Convergència i Unió a Girona el 27 de juliol de 2017.

“Dediquem aquest espai a dues dones que van treballar per millorar l’educació, un dels pilars del nostre estat del benestar. A més, ho van fer entenent l’educació com una possibilitat d’avançar en la igualtat entre homes i dones ja a l’escola, i per tant d’avançar en la igualtat d’oportunitats. Per tant, estem especialment orgullosos que tinguin el seu nom en un espai públic de Girona, que serveixi per recordar-les i per mantenir viu el seu llegat”, ha destacat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

A més, en les seves intervencions, Terés, Ternero, Marquès Font i Etxeberria han contextualitzat l’acte d’homenatge en el marc del barri i han explicat amb més detall la figura i transcendència de Josefa i Elisa Úriz Pi, així com la importància de recuperar i preservar la memòria històrica.

Les germanes Josefa Úriz Pi (Badostain, 1883 - Berlín, 1958) i Elisa Úriz Pi (Tafalla, 1893 - Berlín, 1979), mestres i pedagogues, estan considerades precursores de l'Escola Moderna a Espanya. En la seva faceta com a activistes, van ser defensores dels drets de la dona i de la infància davant de les Nacions Unides, van lluitar per a una educació igualitària entre homes i dones i van participar activament amb la resistència francesa a París durant la Segona Guerra Mundial.