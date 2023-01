La plataforma Fem Cassà, formada per persones i entitats d’un ampli ventall d’opcions polítiques i entitats del municipi de Cassà de la Selva, ha presentat avui l’equip de persones que encapçalarà la candidatura a les properes eleccions municipals.

Més de dues centes persones, moltes de les quals representants de la societat cassanenca, han assistit a l’acte conduït per l’esportista cassanenc Marc Pinsach i celebrat al teatre del Centre Recreatiu. Durant la presentació s’han anat descobrint les persones que ocuparan les deu primeres posicions de la llista, que amb les seves intervencions, han anat deixant entreveure les principals línies de treball de Fem Cassà.

Pau Presas, candidat a l’alcaldia de la plataforma, ha destacat que “l’equip de Fem Cassà és un equip fort, un equip pensat i preparat per governar, per prendre decisions valentes i per tirar endavant el projecte i les accions que calen a Cassà”.

Així mateix, ha remarcat que l’equip compta amb “persones vinculades amb el comerç local, les entitats i les empreses; persones amb experiència en la gestió pública, l’ensenyament i la cultura; amb perfils tècnics; un equip amb gent que ve de trajectòries molt diverses i plurals, totes elles vinculades amb el nostre poble”.

Per Presas es tracta d’un “equip plural, amb gent preparada i amb experiència en els àmbits que calen per governar: en cultura, comunicació, via pública, urbanisme, ensenyament, esport, gestió pública, gestió econòmica, serveis a les persones, empresa, entre molts d’altres”. “Però sobretot, gent amb moltes ganes i molta il·lusió per treballar per Cassà”, ha conclòs.

Un equip transversal, amb experiència i preparat per governar i prendre decisions

La candidatura, encapçalada per Pau Presas i Bertran, economista, vinculat a diverses entitats cassanenques i actual vicepresident de la Diputació de Girona i regidor de l’ajuntament de Cassà de la Selva, comptarà amb Sílvia Simon Rabasseda, nascuda l’any 1969, professora de Química de la UdG i delegada per la promoció i divulgació de la recerca a la mateixa universitat. Vinculada als gegants de la Salle, Retruny i al bàsquet del Foment Deportiu Cassanenc.

Àlex Font Rico, nascut l’any 1989, gerent d’una empresa familiar de construcció i graduat en Publicitat i Relacions Públiques per la UdG. Vinculat a diverses entitats cassanenques, com la Claca, la Colla Excursionista, els Geganters, el Club Tennis Cassà, la Unió Deportiva Cassà, el Grup de Teatre Cassanenc o la Comissió de Festes de Cassà.

Cristina Castañé Oliveras, nascuda el 1975, perruquera i esteticista de professió. Molt involucrada amb el poble de Cassà i vinculada a entitats com la Comissió de Festes o la Colla Excursionista.

Albert Arderiu Burcet, nascut l’any 1986, mestre d'Educació Física i professor de Geografia i Història. És, també, secretari i coordinador digital de l'Escola Mas Masó. És el coordinador de la secció de bàsquet i entrenador del Foment Deportiu Cassanenc, així com membre de l'Associació Fem Màgia Cassà, que organitza la cavalcada de reis al municipi.

Ester Ayala Estrella, nascuda l’any 1969, graduada en Comunicació. Cap d’administració i responsable de comunicació del Col·legi Oficial d’Infermeres de Girona. Vinculada durant molts anys amb l’Associació de Malalts d'Alzheimer de Cassà de la Selva.

Eduard Fusté Bosch, nascut l’any 1991, arquitecte, exercint actualment a un estudi d’arquitectura de Cassà. Ha estat 19 anys a l'AEiG La Claca, ha jugat a totes les categories de la secció de bàsquet del Foment Deportiu Cassanenc i ha estat vinculat a la Comissió de Festes i la Colla Gegantera, entre d’altres entitats.

Esther Domínguez i Tarré, nascuda l’any 1976, llicenciada en Periodisme. Actualment treballa a l'àrea jurídica d’una empresa de serveis d'acció social, tot i que està molt vinculada al sector surer, en el qual va treballar durant 20 anys en l’àmbit de les exportacions. Vinculada als Petits Marxants de Paraules, i anteriorment també al Grup de Teatre Cassanenc.

Joan Cañigueral Casellas, nascut l’any 1955, carnisser, amb experiència en la gestió de la via pública com a regidor (2015-2019), i vinculat a la Penya Barcelonista i l’Entitat Gastronòmica de Cassà.

M. Rosa Costa Vidal, nascuda l’any 1960, treballadora del sector surer, va estar vinculada durant molts anys als Amics de la Sardana i a l’Associació de Donants de Sang de Girona, de la qual va ser, durant dotze anys, la responsable de la comarca del Gironès.

Un pla de xoc per posar Cassà al dia

Pau Presas ha anunciat que aviat presentaran l’equip sencer de les 27 persones que formaran la llista de cara a les properes eleccions municipals i que en paral·lel presentaran també un programa amb accions concretes per dur a terme en el curt, mitjà i llarg termini.

També ha afegit que Cassà necessita un canvi: “volem recuperar l’orgull i la il·lusió de poble, amb un ajuntament i un equip de govern que es preocupi pel dia a dia i els detalls, planificant a llarg termini i que s’arremangui per treballar per Cassà, per fer un poble per viure-hi i que cobreixi les necessitats de la ciutadania en totes les etapes de la vida”.

Presas ha destacat que “som un equip fort, plural, amb experiència, preparat per governar, amb ganes i capacitat de treballar per Cassà, i de fer-ho escoltant a tots els cassanencs i cassanenques. Perquè el nom de Cassà de la Selva, s’associï amb benestar, amb oportunitats, amb llocs de treball, amb futur”.

Finalment, el candidat ha explicat que “volem que els cassanencs obrin la porta de casa i se sentin a gust al seu municipi”. Per això, una de les propostes que destaquen “és la necessitat de cuidar els detalls del dia a dia, sobretot la neteja i el manteniment” i han anunciat una bateria de propostes que es plasmarà en un pla de xoc per posar al dia el municipi. “Hem de desplegar un pla de xoc per posar Cassà al dia, i això vol dir cuidar els detalls del dia a dia, la neteja, la via pública, el manteniment en general”. “Cal prioritzar això, i per prioritzar-ho cal estar-hi a sobre, l’alcalde, els regidors i els treballadors de l’ajuntament”, ha conclòs.