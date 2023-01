El número d’ocupacions a Girona ha pujat un 86% en només quatre anys

Els habitatges ocupats a Girona en els últims anys ha augmentat considerablement. És un fet i l’Ajuntament ho reconeix i mostra voluntat per solucionar el tema. Tanmateix, hi ha molts casos d’ocupacions diferents, alguns que porten més problemes, com és el cas d’habitatges ocupats per màfies i que trafiquen diferents substàncies il·legals, o altres que també amenacen a veïns de la zona. Altres, en canvi, passen més desapercebuts i són ocupacions per impagament de lloguer o altres situacions similars. En tot cas, segons un informe de Drets Socials i Habitatge i Servei Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament exposa que el 2021 hi havia un total de 581 persones en situació d’ocupació d’habitatges a Girona. Una xifra que és un 86,5% superior a la de 2017.

L’informe exposa que el Servei Bàsic d’Atenció Social va atendre 78 persones en situació d’ocupació l’any 2017. Aquesta ocupació es pot donar en diferents habitatges, siguin particulars, de grans tenidors o de l’administració. Només amb un any, aquesta xifra es va disparar fins a les 236 persones ocupades, mentre que el 2019 va pujar fins a les 438. Aquestes van ser dues pujades considerables, a diferència dels dos anys següents on l’augment va ser més moderat.

El 2020 va ser un any complicat a causa de la pandèmia, i així es pot veure amb el recompte de persones ateses pel Servei Bàsic d’Atenció Social. En van ser un total de 7.189, un miler més que en anys anteriors. Tanmateix, la xifra de persones en situació d’ocupació no va pujar de forma tan accentuada, com havia fet en anys anteriors. En total, se’n van comptar 550 persones en situació d’ocupació. Mentrestant, el 2021 es va disminuir a 6.048 el número de persones ateses, tot i que la xifra de persones en situació d’ocupació va pujar a 581. Un número que va representar un 9,6% de les persones ateses pel Servei Bàsic d’Atenció Social.

Tot i així, les ocupacions que preocupen realment al consistori són les delinqüencials, que són les que provoquen problemes en els diferents barris de la ciutat. L’informe no detalla quin percentatge del total tenen aquest tipus d’ocupacions, però sí que es té constància que es produeixen a diferents indrets de la ciutat. De fet, associacions de veïns com les de Santa Eugènia han alertat algunes vegades, i també han manifestat, la preocupació d’aquests habitatges ocupats per màfies o grups criminals. També s’han detectat casos que alguns dels habitatges ocupats es relloguen. A més, s’han produït casos en els quals les ocupacions han provocat talls de llum al carrer i als habitatges propers, un fet pel qual els veïns de les zones afectades també s’han queixat de forma reiterada.

Diferents solucions

En aquest sentit, l’Ajuntament ha posat sobre la taula diferents solucions per evitar que hi hagi més habitatges ocupats a la ciutat. És el cas del patrullatge de proximitat en punts calents de la ciutat per part de la Policia Municipal, que ha evitat diferents ocupacions. En els últims anys també s’han produït diferents casos de desallotjament d’ocupes a la ciutat, per part de la Policia Municipal i també pels Mossos d’Esquadra. Per exemple, a principis d’octubre es va desallotjar un grup d’ocupes que s’havien instal·lat en un edifici del carrer Universitat de Cervera de Girona. També el novembre de 2021 els Mossos van desallotjar quatre pisos d’un bloc, propietat de la Sareb, del carrer del Carme, més conegut com «La semilla migrante». Un edifici que feia més de tres anys que s’autogestionava com a espai d’acollida de migrants sense papers. Un altre mètode utilitzat pels propietaris, especialment per les entitats bancàries, per evitar l’ocupació d’habitatges és instal·lar portes antiocupacions.