Per què (no) som feliços?

La felicitat és probablement l’única preocupació comuna de tots els éssers humans. Per què som feliços... o per què no ho som? Al llarg de la història, filòsofs i experts de tota mena han intentat desxifrar quin és el secret per a aconseguir el màxim benestar; però en les darreres dècades la ciència també està intentant contestar moltes de les preguntes relacionades amb aquest concepte.

El CaixaForum de Girona ha iniciat aquest mes un cicle de conferències de ciència que giren en torn la lògica de la felicitat. El doctor en Matemàtiques, José-Manuel Rey Simó, vinculat a les universitats més prestigioses del món, va encetar el debat dimecres en una reflexió sobre les dificultats per aconseguir la felicitat. Abans d’entrar a analitzar els tres pilars clau com són els diners, l’amor i la felicitat, Rey va presentar fets notables i sorprenents que la ciència examina per fer-nos reflexionar sobre els obstacles que ens impedeixen ser feliços. «Si ens apugen el sou un 5%, per exemple, ens ocasionarà una gran felicitat, però si sabem que a un company li han apujat un 10%, es pot convertir en la pitjor notícia, tot es basa en els nivells de referència que ens fixem, tenint clar que les comparacions són odioses», exemplificava el matemàtic, qui també mostrava la importància de la diversificació en el temps: «és important posposar els moments i les experiències que sabem que ens causen felicitat i no abusar-ne reiteradament, perquè al final ens generaran indiferència». En la mateixa línia, va exposar la «paradoxa de l’elecció» i va concretar que «vivim en una societat en què tenim múltiples opcions per triar, des de contingut d’entreteniment a la televisió fins a mòbils o peces de roba; cal buscar estratègies perquè no ens sobrepassi i acotar la tria». Tot es basa en les relacions Respecte a la importància de la salut, l’amor i els diners, Rey va dir que «tots tres elements són fonamentals per a ser feliços però va matisar que els estudis científics corroboren que les relacions socials són el vertader secret de la felicitat. «Està demostrat que allarguen l’esperança de vida; d’altra banda podem tenir diners però només som feliços quan compartim experiències i, en l’amor, no hem de focalitzar tot allò que busquem en la parella ideal sinó que cal externalitzar-ho en altres persones», va concloure el matemàtic, qui va finalitzar la xerrada amb una pregunta al públic: Segons la ciència, en quina edat som més feliços: quan tenim vint, quaranta o seixanta anys? La majoria dels oients va encertar la resposta, seixanta. Que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions.