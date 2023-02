«Quin tipus d’històries t’agraden?», pregunta la voluntària Núria Bazaga amb els ulls espurnejants a la seva parella lectora, de només 9 anys, que ressegueix amb prudència els lloms dels llibres infantils que custodia la biblioteca de l’escola Santa Eugènia de Girona. «A mi no m’agraden les històries», respon ella, intentant ofegar un mig somriure que s’esforça en dissimular. «Doncs jo intentaré que t’agradin», proclama, victoriosa, fent-li esclatar aquella rialla amagada. La voluntària posa fil a l’agulla, selecciona un prestatge i comença a presentar-li un grapat de llibres que esperen a ser descoberts. Al cap de pocs minuts, la sedueix una temàtica: «Vull llegir un llibre d’aventures», revela.

Totes dues es deixen encisar per la coberta. I ràpidament decideixen explorar el contingut. Per a escalfar, han decidit que cadascuna llegirà una pàgina. Abans, però, Bazaga li proposa un joc a mode de manual d’instruccions: «Quan trobem una coma, hem de respirar; i quan trobem un punt, ens mirem als ulls», li indica. Amb una entonació que de seguida engresca a la nena, comencen a entrar en la història. Per a mantenir la seva atenció i conèixer-la una mica més, aprofita escenes del llibre: «Aquí diu que les germanes bessones estan molt unides, tu estàs unida amb els teus germans?», li pregunta. I si al principi s’entortolligava els cabells per a reprimir els nervis de llegir en veu alta, a mesura que devora les pàgines se sent cada vegada més còmode.

Aquesta és la filosofia del programa LECXIT, impulsat per la Fundació Bofill, una iniciativa que va néixer l’any 2011 amb l’objectiu d’impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Actualment, a la província de Girona el programa s’implementa en una cinquantena d’espais de 21 municipis, des de centres educatius (d’alta i màxima complexitat) a locals socials, passant per biblioteques. A nivell de tot Catalunya, la iniciativa arriba a 1.900 nens de 4t, 5è i 6è de Primària.

«Són alumnes que tenen dificultats en l’aprenentatge i aconseguim que arribin a final de curs amb el mateix nivell que la resta de companys gràcies a aquestes trobades setmanals amb els voluntaris», assegura la directora del programa, Marta López, que afegeix que es tracta d’estudiants «que en el seu entorn no tenen els recursos per a adquirir l’hàbit lector». Tot i que afirma que «l’escola necessita més recursos», defensa que «per a millorar la comprensió lectora fan falta altres actors, més aliances que, de forma coordinada, ens trobem per a donar resposta a aquesta necessitat».

Crida a sumar voluntaris

Tot i que ja hi ha més de 300 voluntaris que participen en el programa a les comarques gironines, encara falten mentors per a cobrir la demanda. En aquest sentit, la Fundació Bofill fa una crida a sumar voluntaris a Girona, Salt i Hostalric (municipis on aquest any han començat una prova pilot per a avaluar l’impacte del projecte).