El mercat de Salt (Gironès) és més accessible des d'aquesta setmana amb la posada en funcionament del servei d'acompanyament per a persones amb ceguesa i problemes de visió. Es tracta d'una persona contractada per l'Ajuntament de Salt que rep les persones amb discapacitat a l'entrada i els acompanya per les parades i els va guiant en els preus i productes que hi ha.

La iniciativa s'ha tirat endavant després que l'entitat ONCE ho proposés al consistori saltenc. De moment, el servei estarà disponible dues tardes a la setmana, que són els dies que obre el mercat a la tarda. A més, l'acompanyament també es completarà dins del supermercat que hi ha dins del mateix mercat.

Aquest matí s’ha presentat al Mercat Municipal de Salt (Passeig dels Països Catalans, núm. 192), el nou servei d’acompanyament per a persones cegues i amb discapacitat visual que posa en marxa l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal amb l’objectiu de “facilitar la seva autonomia i l’accés a la compra de les parades i del supermercat de l’equipament”.

Dos tardes per setmana

La iniciativa per fomentar un espai més accessible, inclusiu i obert s’impulsa conjuntament amb l’ONCE i l’Associació de Comerciants del Mercat i estarà disponible tots els dijous i divendres a la tarda durant l’horari d’obertura de les parades, de 17.00h a 20.00h.

Han participat a la presentació Jordi Viñas, alcalde de Salt; Cristina Alarcón, regidora de l’Ajuntament de Salt; Marta Julià, directora del Mercat; Joaquim Vicens, president de l’Associació de Comerciants del Mercat; Alba Daros, educadora; Fran Rodríguez, director de l’ONCE a Girona; Àlex Calvo, tècnic de rehabilitació de l’ONCE; i Jordi Salido, afiliat de l’ONCE a Salt.

La iniciativa serà una realitat aprofitant el treball del tècnic de rehabilitació de l’ONCE a Girona i del servei d’educadora del mercat, que ha realitzat una formació específica amb l’ONCE, per a desenvolupar aquesta tasca amb totes les garanties i reconeixent les diferents situacions amb les quals es podrà trobar mentre acompanya als usuaris a fer la compra.

S’ha establert com a punt de trobada l’exterior dels quatre accessos del Mercat i qui vulgui fer ús del servei i només caldrà que truquin al telèfon 667 494 746 per tal que se’ls acompanyi durant el seu procés de compra.

Més de cent persones beneficiàries

Fran Rodríguez, director de l'ONCE a Girona, assegura que "un món inclusiu i accessible per a tots i totes comença amb les qüestions més quotidianes i una acció tan bàsica com poder fer la compra de forma fàcil i segura és essencial per a totes les persones cegues i amb discapacitat visual”.

I afegeix: “Estem molt agraïts al Mercat i l'Ajuntament de Salt per voler dur a terme aquesta iniciativa, la qual estem segurs que ajudarà i millorarà el dia a dia de moltes persones d'aquesta localitat". A Salt hi ha 31 persones afiliades a l’ONCE i, a la veïna Girona quasi un centenar.

El president de l’Associació de Comerciants del Mercat, Joaquim Vicens, afirma que “les persones amb discapacitat han de tenir el mateix dret a venir a comprar a les nostres botigues amb la màxima facilitat i comoditat possible. Des del Mercat sempre hem intentat adaptar-nos al màxim a les necessitats de les persones amb discapacitat i, en aquest cas, fer-ho possible només suposa petits canvis que estem en disposició de fer realitat”.

Des de l’Ajuntament de Salt, l’alcalde Jordi Viñas, explica que “el servei d’acompanyament per a persones cegues i amb discapacitat visual és un nou pas que donem a la ciutat per adaptar-nos a les necessitats del col·lectiu i un exemple d’una aposta innegociable per fer Salt més amable per a tothom”.

Aposta per la inclusió

La regidora de Desenvolupament Local, Cristina Alarcón, valora la proposta tot dient que “l’equipament dona un pas endavant que va molt més enllà d’un nou servei. Es tracta d’una aposta ferma per la inclusió i l’accessibilitat del Mercat que estem convençuts que tindrà una molt bona acceptació”.

Aconseguir que qualsevol persona pugui fer servir i gaudir els entorns amb seguretat, comoditat i autonomia és un repte per a la nostra societat. Per això, entre les accions que realitza l'ONCE, és prioritària contribuir a que els entorns, béns i serveis siguin totalment accessibles per a les persones amb ceguesa o discapacitat visual.