Les regidores del PSC, Sílvia Paneque i Mònica Ferrer han presentat al registre d'entrada de l'Ajuntament de Girona un document alternatiu que rebutja la totalitat dels pressupostos participats de la ciutat. El seu objectiu és fer saber al govern municipal (Junts i ERC) que no estan d'acord amb el nou reglament de pressupostos participats que es van aprovar de forma inicial en el ple municipal del mes de desembre. Aquest, substituiria el que es va aprovar el 2013. Tanmateix, encara es troba dins el termini de presentar al·legacions, ja que no s'ha aprovat de forma definitiva.

Amb aquest document, les regidores socialistes han demanat que el nou reglament asseguri una execució en el temps comprensible. L'actual, apunten que no garanteix la participació raonable de la ciutadania i «desdibuixa la participació de les entitats», deia Mònica Ferrer. La regidora afegia que «el nou Reglament no apliqui coeficients correctors, com sí que ho feia l’altre, basant-se en conceptes com la superfície, el nombre d’habitants i percentatges que permetrien millorar, en la mesura del possible, la desigualtat entre barris».

Tant Panque com Ferrer exposen que els pressupostos participatius que es van aprovar en el ple de desembre no són «l'eina més adequada», entre altres motius, perquè encara «no s'han resolt els problemes que el govern de Girona arrossega des de l'any 2013».

Projectes sense acabar

El grup socialista considera que l'evolució dels pressupostos participats ha estat «un altre bunyol del mandat». Així, critiquen que hi ha molts projectes que no s'han arribat a executar, com és el cas de la reconstrucció de la font del barri de Font de la Pólvora, en fase de redacció del projecte des de 2013. Altres exemples que posen són la ruta verda de Montjuïc, els boscos de Palau Sacosta, l'accessibilitat dels Maristes, el cobriment de la pista de Fontajau, l'enllumenat del Pont de Pedret i el programa d'activitats físiques per a gent gran del parc Ermessenda a Sant Narcís del 2017. Lamenten que aquests projectes, del mandat anterior, acumulin «anys de retard».

Tanmateix, també assenyalen que «la majoria de projectes del 2018 i del 2019 estan aturats i no se’n té cap notícia». En aquest cas, afirmen que hi ha fins a disseny projectes dels pressupostos participats de 2018 que no s'han finalitzat. Com a exemples, destaquen la reforma del carrer Figuerola o el carril bici fins a l’institut Santa Eugènia. En canvi, expliquen que del 2019 n'hi ha un total de trenta-cinc que no s'han fet, com un pas de vianants al carrer Himàlaia a Domeny i Taiàlà, un parc infantil a Fontajau, les voreres de l’escola Montjuïc o la senyalització dels cartells explicatius a la Devesa.

«El pressupostos participats han estat milions d’euros perduts, encallats o no executats» Sílvia Paneque - Portaveu del PSC

Per això, conclouen que «si el nyap del carrer de la Creu ha tingut un cost de 200.000 euros, que fa mesos que denunciem; el dels Pressupostos participats han estat milions d’euros perduts, encallats o no executats». A més, Paneque recorda que ha insistit durant tot el mandat que el govern de Junts i ERC en minoria han «condemnat la ciutat als pitjors anys de paràlisi absoluta del consistori que ha tingut la ciutat en democràcia». Ara, cataloga com un «gravíssim error» que el govern vulgui aprovar un nou reglament.