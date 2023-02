El canvi de gestió de l’aigua potable provoca retards en l’emissió de factures

La societat supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA) està tenint dificultats en la gestió de l’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter. D’entrada, el principal problema és que els veïns d’aquests municipis estan patint un retard en l’emissió de la factura de l’aigua, que ja haurien d’haver rebut a principis d’aquest mes.

Amb el canvi de gestió, els usuaris domèstics haurien de rebre dues factures: una que correspon al període d’entre el 14 i el 23 d’octubre encara a nom d’Agissa, l’anterior companyia que gestionava l’aigua; i una altra de l’octubre fins al 24 de gener, que ja facturarà CATSA.

Segons l’historial dels altres anys, els abonats solien rebre la factura d’aquest període de temps entre l’1 i el 3 de febrer, però enguany encara no ha arribat i no se sap quan serà efectiva.

El principal motiu de l’endarreriment en els usuaris comercials és que la companyia no va fer la petició de dades d’abonats fins a mitjans gener

Per altra banda, els usuaris comercials també rebran dues factures dels mateixos períodes. En aquest cas, però, segons ha pogut saber aquest diari, l’endarreriment es deu al fet que CATSA no va demanar el cens d’abonats amb activitats econòmiques fins fa un mes. Concretament, tot i que la companyia es va constituir el 4 de novembre, no va fer la petició de les dades a l’Ajuntament fins a mitjans de gener.

Cal recordar que, provisionalment, el consistori gironí va gestionar l’aigua dels tres municipis en l’impàs entre el control per part d’Agissa i, posteriorment, CATSA.

Préstec inicial de 300.000 euros

Com que la societat supramunicipal encara no ha facturat, requereix disposar d’un import d’1.500.000 euros per fer front a previsibles desfasaments entre els venciments dels ingressos i el pagament de les obligacions. És per això que l’Ajuntament de Girona li ha concedit una primera aportació financera de 300.000 euros, xifra que podria enfilar-se fins a 1.095.00 milions d’euros (màxim del 73% de l’import sol·licitat) al llarg d’aquest any. Tal com disposa un decret d’Alcaldia del consistori, aquest import es destinarà «exclusivament» a atendre necessitats puntuals de tresoreria. A més, la resolució determina que el període màxim per retornar els diners prestats, serà el 31 de desembre d’aquest any.