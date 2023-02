L'acusació particular ha demanat l'ingrés a presó per al professor de bateria de Quart que s'enfronta a 48 anys de presó acusat d'abusar sexualment de cinc alumnes entre els anys 2009 i 2020. A la vista que s'ha fet aquest dimarts a l'Audiència de Girona, l'advocat de les víctimes, Benet Salellas, argumenta que el processat s'ha "despatrimonialitzat" donant les propietats que tenia i, això sumat a la pena elevada a la qual s'enfronta, fa que hi hagi risc de fugida. La fiscal i l'advocat de la defensa, Carles Monguilod, s'hi han oposat però no veuen amb mals ulls que el tribunal acordi compareixences periòdiques fins al judici. El cas havia d'arribar a judici la setmana passada però es va suspendre per la vaga de lletrats.