Girona ja ha esterilitzat el 80% dels gats de carrer que viuen en colònies arreu de la ciutat. Aquest era un dels objectius que recollia el conveni que el consistori va signar fa dos anys amb el Col·legi de Veterinaris, i que compta amb la col·laboració de la Federació Xarxa Gatera de la ciutat. A Girona hi ha 691 gats de carrer repartits en 78 colònies. D'aquests ja n'hi ha 600 d'esterilitzats i a 446, a més, se'ls ha posat un microxip. En paral·lel, amb l'objectiu de millorar l'acollida de gats abandonats, i buscar-los una nova família, l'Ajuntament ha adjudicat el servei a la Xarxa Gatera. Entrarà en vigor aquest març i es mantindrà fins que no es construeixi el nou centre comarcal d'acollida d'animals (previst d'aquí a dos o tres anys).

La Federació Xarxa Gatera de Girona, que a partir d'ara s'encarregarà del servei d'acollida de gats i fures a la ciutat, és la mateixa entitat que des de principis del 2021 també controla les colònies de gats de carrer. Ho fa a partir del conveni que l'Ajuntament va signar amb el Col·legi de Veterinaris, i que té vigència durant quatre anys (fins al gener del 2025).

Durant aquests dos anys, segons subratlla el consistori, "ja s'ha assolit l'objectiu d'esterilitzar el 80% dels gats de carrer" que viuen a la ciutat. L'any passat, se'n van registrar 691 repartits en 78 colònies. D'aquests, ja n'hi ha 600 que estan esterilitzats. I a 446, a més, se'ls ha identificat amb un microxip.

El control de les colònies de gats es fa mitjançant la metodologia que es coneix amb les sigles CERR (captura, esterilització, registre i retorn). Tots els felins que s'han capturat han passat una revisió veterinària per detectar possibles afeccions a la pell, a la boca, a les orelles o als ulls.

El consistori explica que l'esterilització, en paral·lel a buscar famílies per a aquells gats més socials i fomentar la tinença responsable d'animals, "hauria de permetre un control poblacional eficaç per minimitzar el nombre de gats que viuen al carrer".

Nou servei d'acollida

Precisament, amb l'objectiu d'atendre els felins de manera més especialitzada, l'Ajuntament ha adjudicat aquest mes un nou servei d'acollida de gats més adaptat a les necessitats de la ciutat. El portarà a terme la Xarxa Gatera, costarà 14.000 euros anuals i entrarà en vigor aquest març. Inicialment, té una durada d'un any, prorrogable fins a quatre.

El nou servei, explica l'Ajuntament, "busca donar sortida a la cura i manteniment de l'espècie" fins que no entri en servei el nou centre comarcal d'acollida d'animals (previst per d'aquí a dos o tres anys). Es faran campanyes per fomentar la tinença responsable d'animals i impulsar les adopcions de gats. A més, a cada felí que es reculli se li donarà un tractament diferenciat, amb l'objectiu que trobi una família que l'adopti al més aviat possible. El servei també registrarà tots els gats en una aplicació informàtica.

"Mentre seguim treballant en el nou centre d'acollida d'animals, volem que la gestió del servei d'acollida de gats sigui el més respectuosa possible amb els animals, tenint sempre com a objectiu trobar famílies acollidores per als que ens arriben", diu el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. I afegeix: "L'adjudicació a la Federació Xarxa Gatera de Girona és una garantia, perquè es coneixen perfectament la realitat de les colònies de gats a la ciutat, i portem temps treballant plegats".

L'acollida es continuarà fent a les instal·lacions que l'Ajuntament té a Mas Xirgu, que tenen una capacitat aproximada per a catorze gats.

Atenció veterinària

A banda, el consistori també ha adjudicat a Canis l'atenció veterinària per a tots els animals allotjats al centre d'acollida municipal. En aquest cas, l'import del contracte és de 42.000 euros (també per a un any, prorrogable fins a quatre).

El servei s'haurà de prestar, segons les necessitats, a les mateixes instal·lacions o en un hospital veterinari, que haurà d'estar situat a Girona o en un màxim de 15 quilòmetres a la rodona. Haurà de disposar de personal per cobrir, tant amb reserva horària prèvia com d'urgències 24 hores, els animals derivats del centre d'acollida. Es calcula que seran uns 170 gossos i uns 150 gats cada any.

"Gràcies al nou contracte l'atenció serà més ràpida, ja que es garantirà sempre la revisió dels animals acabats d'acollir en un termini màxim de 36 hores des de la seva entrada al centre", explica l'Ajuntament de Girona. A més, aquells que presentin alguna simptomatologia o lesió seran atesos d'urgència a les instal·lacions veterinàries.

L'inici del servei també comporta l'esterilització de tots els animals que en aquell moment es trobin al centre i als quals es pugui practicar l'operació per raons d'edat i sanitàries. La mesura s'aplicarà tant als que es trobin en fase d'adopció com als de llarga estada, en un termini màxim de quinze dies d'ençà que se signi el contracte.