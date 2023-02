La persona que dormia en un contenidor al barri de Fontajau de Girona ja té l’alta després que un camió d’escombraries li tallés accidentalment part de dos dits d’una mà amb la trituradora que compacta els residus. Malgrat que els bombers van recuperar els dos trossos dels dos dits no se li van poder tornar a cosir.

El noi, que té 21 anys i dorm al carrer habitualment, havia entrat a dormir en un contenidor de paper i cartó del carrer Fontajau, que ressegueix el riu Ter, per passar-hi la nit quan passats uns minuts de la una de la matinada de dijous el camió d’escombraries el va llençar a l’interior del vehicle mentre feia la ruta ordinària per recollir el paper per la ciutat.

El conductor del camió va acabar veient moviments per una càmera de vídeo de control i va aturar el sistema quan la màquina ja li havia tallat dos dits. L’acció del treballador de recollida de deixalles va evitar una desgràcia més gran.

Efectius d'emergències

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar els bombers, agents de la Policia Municipal i efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). El noi va ser traslladat ràpidament a l’hospital Josep Trueta en una ambulància del SEM per tal de curar-lo de les ferides. Els bombers també van traslladar les parts dels dits que havien trobat al lloc de l’accident fins a l’hospital.

Fonts hospitalàries han explicat que al noi se li van arreglar els monyons dels dos dits afectats. Segons ha informat l’Agència Catalana de Notícies (ACN) la víctima va rebre l’alta de l’hospital unes hores després de l’accident. Des de l’Ajuntament de Girona han informat que la víctima no ha estat atesa mai pels Serveis Socials.