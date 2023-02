L'Ajuntament de Llagostera va presentar fa uns dies el Pla d'Igualtat i Ciutadania que es treballava en la seva redacció des del mes de febrer de l'any passat. Ha estat un pla redactat de forma participativa, amb la finalitat que sigui el més acurat i orientat possible a les necessitats del municipi i en diferents àmbits.

El Pla ha comptat amb el suport unànime dels grups municipals i entre les principals accions destaca l'augment progressiu del pressupost municipal en polítiques d'igualtat, la creació d'un Espai Dona per a activitats de formació o un programa formatiu per a centres educatius i la promoció de l'esport femení i dels tornejos esportius mixtos al municipi.

La regidora de Drets Socials i Feminismes, Anna Viñas destacava que «amb la redacció del pla local d’igualtat, es veu complementada la creació de l’Àrea de Feminismes impulsada per l’equip de govern per tal d’impulsar les accions que es duran a terme en els propers 3 anys en termes d’igualtat de gènere, en àmbits com l’educació, la salut, la cultura, la seguretat, la salut, les polítiques de joventut i altres».