La festa de carnestoltes tornarà a Quart després de dos anys d'absència a causa de la pandèmia. El que al municipi es coneix com el Quartnestoltes es va celebrar per última vegada el 29 de febrer de 2020, pocs dies abans del confinament. L'Ajuntament va decidir que l'esdeveniment de 2021 i 2022 es fes de forma telemàtica, quan encara la Covid-19 no estava del tot normalitzada. Ara, tornarà amb el seu format tradicional el 4 de març, amb diverses activitats programades.

El Quartnestoltes obrirà a les cinc de la tarda amb una rua que es farà al llarg del carrer Tren, i en dos punts concrets del recorregut les carrosses i comparses realitzaran la seva coreografia grupal. Mentrestant, a partir de les vuit del vespre el Local Social acollirà les altres activitats. Primer, amb una actuació musical a càrrec de La Monte per Xics i, després, amb un sopar que constarà d'un entrepà amb una beguda -els tiquets ja es poden adquirir a les oficines de l'Ajuntament-. Ja a les deu de la nit s'entregaran els premis de la rua i es farà un ball popular a càrrec de l'Orquestra Montecarlo.