L'exfutbolista Àngel Martínez serà el número sis de la llista del PSC en les pròximes eleccions municipals a Girona. Martínez, de 37 anys, és del barri de Germans Sàbat i segons explica el grup socialista «aportarà a la llista el seu coneixement sobre el món de l’esport i els clubs i associacions esportives de la ciutat». De fet, en una entrevista que ha sortit a Diari de Girona l'esportista ja confirmava que estaria a les llistes del PSC en els pròxims comicis municipals, previstos pel 28 de maig.

Martínez va arribar a jugar a Primera Divisió. Va debutar a la màxima categoria amb l'Espanyol, la temporada 2006-2007, i també va jugar a clubs com el Rayo Vallecano o el Girona, fent el salt, posteriorment, a Angleterra, on va jugar amb el el Blackpool, el Millwall i el Chesterfielf. La temporada 2017-2018 va tornar a Catalunya per jugar amb el Sabadell, on s'hi va estar fins a la seva retirada l'any 2021.

«Molta feina» a nivell esportiu

L'exfutbolista ja havia format part de la candidatura del PSC en les eleccions municipals de 2019 i durant aquest temps s’ha mantingut implicat en el projecte de Sílvia Paneque per a Girona. Martínez apunta que «estic en un moment en el qual no em falten projectes, però sento que el que em ve de gust en aquests moments és involucrar-me, aportar i estar amb contacte amb la gent». També creu que a nivell esportiu, a Girona «s'ha de fer molta feina, sobretot pel que fa a la falta d'infreastructures i zones esportives».

Martínez també afirmava que «falten espais perquè l’esport ha crescut molt, tant en el nivell de formació com pel que fa a gent que el practica a edats més avançades, perquè és una font de salut i benestar físic i mental. Tota aquesta gent necessita espais dignes i segurs per a l’esport».

Altres candidats

L'alcaldable del PSC per Girona, un cop més, serà Sílvia Paneque, i assenyalava que «és un orgull tenir a la llista» a Martínez. En destaca «la seva sensibilitat social i la seva vinculació amb Germans Sàbat, que ha mantingut sempre i és un dels seus senyals d’identitat»

En els últims dies, el PSC ja ha anunciat altres candidats. Ahir va fer oficial que l'acutal regidora socialista, Bea Esporrín, seria la número tres de la llista. Mentrestant, els números set i vuit estaran ocupats per Carla Aguilera i Josep Palouzié.