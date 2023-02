El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona bat rècord d’atraccions i països participants en la seva onzena edició que començarà el 2 de març a la carpa del Camp de Mart de la Devesa.

El certamen bat rècord de països participants, fins a 20, i presentarà 70 artistes en 26 atraccions inèdites dins la pista d’un circ a Europa occidental. Enguany, el jurat estarà format íntegrament per dones.

El Festival presenta disciplines noves al certamen com el faquirisme o la força capil·lar i artistes de països que no hi havien participat fins ara com Israel, segons ha remarcat del director del festival i president de la Circus Arts Fondation, Genís Matabosch.

A més, tal com ha recordat Matabosch el festival Elefant d’Or va ser el darrer festival de circ europeu en presentar col·lectius d’acròbates arribats de Xina (febrer 2020) abans de l’esclat de la pandèmia i serà el primer en programar-ne de nou: els 12 artistes de la companyia acrobàtica de la ciutat de Dezhou oferiran dues atraccions d’alt nivell, malabars en diàbolo i salts a través de cercles.

Igualment en destaquen dos grups d’acròbates aeris procedents d’Amèrica llatina: d’una banda, els set trapezistes volants mexicans The Flying Caballero, una de les rares formacions a la història a incloure en el seu repertori el quàdruple salt mortal, i, d’altra banda, el quartet colombià The Flyers Valencia amb l’arriscada proposta de la doble roda de la mort a un ritme vertiginós. Al seu costat s’hi mostraran les diferents disciplines circenses: comicitat, malabars, acrobàcia al terra (mà a mà, icaris, volteig), equilibris (patinatge acrobàtic, corró, funambulisme) i d’altres modalitats d’acrobàcia aèria (cintes aèries) d'artistes de països com el Brasil, Argentina, El Salvador, Regne Unity, Estats Units, Mèxic, Canadà, França, Suïssa, Uzbekistan, Colòmbia, Perú, Austràlia, Rússia, Bielorússia o el Kazakhstan.

Inèdits i Guinness

Entre les atraccions de major risc i espectacularitat hi figuren els temeraris funàmbuls uzbeks, acròbates aeris amb força dental i capil·lar o trapezistes que intentaran oferir per primera vegada al nostre país un quàdruple salt mortal.

La parella de mags especialistes en “quick change” (canvi ràpid de vestuari en dècimes de segon) intentaran batre el Record Guinness actual el dimarts previ a l’estrena.

Les sessions

En total seran 16 representacions, del 2 al 7 de març, quan es farà la gala final. Cada sessió té un aforament per funció de 2.314 butaques, recuperant finalment el 100% de capacitat superades les restriccions de les dues edicions anteriors. Des de l’edició de 2020 el Festival no havia pogut oferir el 100% del seu aforament. Les quatre representacions exclusives per al públic escolar, programades els matins dels dos primers dies, han exhaurit les seves localitats.

Els preus

El dilluns 6 de març serà novament el Dia de l’Espectador del Festival amb totes les categories de butaca al preu únic de 18 euros, excepte els seients VIP i la butaca de bronze. Serà la tercera vegada que el Festival proposa aquesta jornada i l’única ocasió en què es podran veure el mateix dia les dues semifinals d’Elefant d’Or: els espectacles Vermell i Blau.

La forquilla d’entrades entre els 10 i els 95 euros consoliden el Festival com a una de les ofertes artístiques de major qualitat del país amb uns dels preus d’entrada més econòmics. Ja s’han superat les 23.000 entrades venudes a una setmana de l’estrena.

Les declaracions

El director dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat, Josep Calatayud, ha explicat que "el circ representa la cultura com a eix social i de pacificació".

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha posat de manifest la importància del circ per la demarcació i l'ha situat com un "referent" per les representacions que la Fundació fa per Nadal, l'Elefant d'Or i a l'estiu a Roses i Besalú i per l'existència del Museu a Besalú.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha posat en relleu que "el circ és cultura" i ha ressaltat que "hi ha qui de forma incomprensible no ho acaba d'entendre".

Circ social

Un any més, el festival, juntament amb els serveis socials de l’Ajuntament de Girona i del programa Apropa Cultura, permetrà que més de 600 persones en risc d’exclusió gaudeixin d’alguna de les representacions programades sota la gran vela del Camp de Mart.

A més, els infants menors de 2 anys paguen una entrada simbòlica d’un euro i d’altra banda els espectadors estan convidats a donar un euro a l’adquirir les seves entrades. La suma de les dues quantitats es destina anualment a una entitat social que centra la seva activitat a Girona. Enguany la beneficiària d’aquesta acció serà Pallapupas.