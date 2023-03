L’empresa gironina Sant Dalmai, especialitzada en l’elaboració d’embotits cuits i formatges, ha començat a exportar a Colòmbia amb una primera comanda de 24 tones de productes carnis. Els productes de la companyia catalana es podran trobar en diversos canals de distribució d’arreu del país, com ara les grans superfícies o les botigues especialitzades.

Per a aquest projecte d’expansió internacional, Sant Dalmai ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, per mitjà de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Bogotà.

"A Colòmbia valoren el producte català com tradicional i de qualitat, i creuen en la nostra experiència" Jordi Fàbrega Roca - Responsable d'exportació de Sant Dalmai

Per entrar comercialment al país, l’empresa gironina ha tancat un acord amb un soci local. Segons el responsable d’exportació de Sant Dalmai, Jordi Fàbrega Roca, “a Colòmbia valoren el producte català com tradicional i de qualitat, i creuen en la nostra experiència”. Després d’un primer enviament de mostra, Sant Dalmai va adaptar les seves receptes de productes carnis cuits als requisits específics d’aquest país per poder tancar finalment aquesta primera exportació.

Una inversió clau

L’augment de la seva capacitat productiva ha estat possible gràcies a una inversió de sis milions d’euros que van dur a terme el 2022 amb l’objectiu de potenciar l’elaboració de productes rostits i carnis cuits.

Aquesta inversió els ha facilitat la incorporació de nous equipaments que, al seu torn, els ha permès incrementar un 25% la producció de productes carnis cuits i un 100% en productes rostits.

En la línia de productes carnis es van incorporar equips de massatge d’última generació i, pel que fa a rostits es va afegir un forn de gran dimensió que els va permetre doblar la capacitat.

L’empresa catalana ja tenia presència en altres mercats llatinoamericans, com ara a Mèxic i el Perú, entre d’altres. Després d’aconseguir “models d’èxit a països similars i, tot i saber que culturalment hi ha importants diferències, vam veure que existia un factor de consum comú entre ells i ens vam decantar pel mercat colombià”, destaca Fàbrega.

L’objectiu de Sant Dalmai és replicar el volum d’aquesta primera comanda a Colòmbia de manera bimensual o trimestral amb la intenció que a finals de 2023 aquestes vint-i-quatre tones de productes esdevinguin una venda mensual. “Ens trobem en una època de molt alta volatilitat en el preu de les matèries primeres i amb contextos sanitaris complexos a Europa i arreu del món que repercuteixen directament en les exportacions de productes carnis, factors externs que fan que durant aquest 2023 siguem cautes”, assegura l’export manager de la companyia. L’empresa preveu en un futur poder ampliar la seva presència tant a Colòmbia com a altres països de la zona.