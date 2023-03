Una vuitantena d’alumnes van tornar a fer classe presencial ahir a l’Escola Tècnica Girona després de l’incendi que es va produir al centre el passat dimecres a la nit. Es tracta dels estudiants de l’ETG Racing, on es fa la formació en mecànica de competició professional i que és l’única de les tres parts del centre que no va quedar malmesa pel sinistre. Mentrestant, la gran majoria de la resta d’alumnes, els de l’ETG Automoció i els de l’ETG Business, que sí que van veure danyades les seves aules i tallers d’aprenentatge, van reprendre les classes de forma telemàtica. El director del centre, Jordi Moncanut, apunta que aquesta és una mesura «temporal», ja que la idea és tornar a la presencialitat com més aviat millor.

Els únics alumnes del centre que ahir encara no van tornar a fer classes van ser els dels cursos més pràctics, que «hem d’acabar de reubicar», deia Moncanut. El director del centre també explicava que encara no tenen clar el lloc on es reprendran les classes presencials dels alumnes de l’ETG Automació i l’ETG Business. «Ho estem parlant amb l’Ajuntament», apuntava, tot i que «s’ha de moure una gran quantitat de gent i els espais requereixen de necessitats». Per aquest motiu, encara no han escollit un lloc concret.

De moment, però, els treballadors del centre encara no poden entrar a l’interior de les parts cremades per l’incendi a veure el que es pot rescatar i tornar a ser útil. Moncanut és optimista perquè narra que «una part de sostre de formigó ha fet de protecció i ha salvat algunes coses». Entre elles, cotxes, algunes eines o materials per fer pràctiques. En tot cas, «la prioritat és donar servei als alumnes».