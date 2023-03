Els bombers continuen treballant en l'incendi que es va produir la nit de dimecres al concessionari de motocicletes Basolí i l'Escola Tècnica de Girona, a l'entrada sud de la ciutat, davant la Clínica Girona. Aquest matí s'han desplaçat fins al lloc dels fets dues grues perquè estan estudiant treure algunes peces del sostre de l'illa de naus. Al mateix temps, els agents han entrat amb els tècnics municipals a l'interior dels edificis per avaluar l'estat de l'estructura.

Mentrestant, els treballadors dels negocis afectats, com ara el Registre Mercantil, ja han pogut accedir a l'interior dels edificis per avaluar els danys, sempre acompanyats d'un agent. També membres de l'Escola Tècnica de Girona van entrar ahir a la tarda al centre i van poder treure algun material, com taules i cadires, que es van poder salvar.

El carrer del riu Fraser continua tallat a l'alçada del creuament amb el carrer del Riu Cardener. També un tram curt d'un carril del carrer Barcelona just al davant de Basolí. Per altra banda, diferents negocis de la carretera Barcelona, com Saratoga o Graner ja han pogut reobrir aquest matí. L'electricitat funciona encara amb generadors.