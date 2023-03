ERC de Quart proposa crear nous espais escolars perquè els infants i joves del municipi puguin estudiar el municipi. D’aquesta manera, una de les principals apostes de la formació en l’àmbit de l’educació serà ampliar la llar d’infants municipal La Baldufa, crear un nou Institut d’Educació Secundària i construir una escola de dues línies. Ho van explicar l’alcaldable del grup, Josep Roura, i el director de Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, en un acte sobre el futur de l’educació al poble.

A més, també es vol treballar per unificar l’educació infantil i secundària, per disposar d’un sol espai en condicions per a l’alumnat. I és que apunten que, actualment, Quart té dos centres d’educació infantil i primària, per nens i nenes d’entre tres i dotze anys. Un és l’escola Santa Margarida, una edificació d’obra de fa més de trenta anys de la qual assenyalen que necessita algunes reformes, i l’escola 9 de Quart, que fa quinze anys que funciona en mòduls prefabricats.

En relació a l’institut, Josep Roura explicava que caldria tenir un Pla de Joventut adequat i un local destinat per a joves, tot posant sobre la taula la possibilitat d’aprofitar l’espai de l’actual Escola Santa Margarida per al nou Institut, després de construir la nova escola a l’espai del 9 de Quart. La conversió a Institut duria lligada la reforma i ampliació de l’equipament actual, una ampliació que Manyé veu factible, i que permetria aportar urgència a la seva posada en marxa al disposar ja d’un espai i una planificació prèvies, i que es podria accelerar si el consistori pogués avançar fons per a fer-ho possible, que després el govern català retornaria.