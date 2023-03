Gironins musulmans trepitgen la Catedral per primera vegada

Segurament és la principal icona de la ciutat de Girona però no tots els gironins hi han entrat. Per motiu o altre. Membres de l’Associació de Veïns de Sant Narcís i de la comunitat musulmana vinculada a la mesquita Assalam, amb seu en el mateix barri, van fer una visita conjunta a la Catedral de Girona fa uns dies. La trobada, promoguda per l’Ateneu Santnarcisenc, entitat cultural de recent creació, va servir per enfortir els lligams entre l’associació de veïns i la comunitat musulmana. La majoria d’aquests, mai hi havien entrat. Van quedar captivats per la magnitud de l’edifici i per la grandària de la nau.

L’acte va servir perquè aquests gironins trepitgessin la Catedral per primer cop però també per posar en relleu la convivència que existeix entre veïns de diferents procedències, orígens i religions. La visita guiada del conjunt arquitectònic, a la que hi va assistir una quarantena de persones, entre adults i mainada, va ser el descobriment per a molts, d’un espai de la ciutat fins aleshores desconegut, però que lliga la història dels darrers dos mil anys de Girona. Va incloure, de la mà del millor expert de la Seu, Gustau Torres, un recorregut explicatiu cultural que va permetre comprendre que entre les grans religions no hi ha tanta distància com malintencionadament alguns volen fer creure. Les valoracions Un cop acabada la visita, que va durar prop de dues hores, Carme Castel, la presidenta de l’associació de veïns, assegurava que iniciatives com aquesta eren la llavor per a noves activitats compartides amb la comunitat musulmana del barri, i que ha d’incloure una necessària participació de la comunitat en la vida associativa de Sant Narcís. Per la seva part, Kamal El Yachouri, el nou president de l’entitat Assalam, veia en la visita una manera d’explicar a tothom el treball ingent que la comunitat està fent per aconseguir que els seus fills se sentin el que són: «gironins que s’estimen Girona». "Paraules com integració o normalització no tenen cap sentit, si no som capaços, uns i altres, de conèixer-nos i reconèixer-nos, sense tenir por de mirar-nos directament als ulls" Mercè Garcia - Representant de l'Ateneu Santnarcisenc Les dues entitats ja preparen activitats compartides, que es reflectiran en una participació oberta durant els actes del proper ramadà musulmà o les activitats de la festa major del barri. Pensant en més accions En nom de l’Ateneu Santnarcisenc, Mercè Garcia afirmava que la iniciativa, naixia amb «la voluntat de demostrar que paraules com integració o normalització no tenen cap sentit, si no som capaços, uns i altres, de conèixer-nos i reconèixer-nos, sense tenir por de mirar-nos directament als ulls.» L’èxit de la trobada ha animat a repetir-la en altres barris i amb altres comunitats.