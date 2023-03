L’Espai Gironès ha premiat setze persones amb targetes regal de 250 euros cadascuna, en una campanya que s’ha fet del 13 de febrer i fins l’11 de març. En total, s’han sortejat targetes per un valor total de 4.000 euros. En total hi hagut 1.183 participacions i el tiquet mitjà de compra per participant ha estat de 64,35 euros, la qual cosa ha fet que la suma total de compres efectuades al llarg de la promoció hagi estat de 76.126,5 euros.

Els guanyadors són de poblacions d’arreu de les comarques gironines com Girona, Banyoles, Flaçà, Anglès, Amer, Blanes i Torroella de Montgrí entre d’altres així com de les comarques de Barcelona com Palafolls, un fet que constata l’atracció cap a l’Espai Gironès més enllà del territori gironí. Les targetes regal de l’Espai Gironès formen part de l’oferta de serveis que el centre comercial destina als seus clients durant tot l’any per millorar l’experiència de compra. Aquestes targetes tenen vigència fins a finals d’any i poden gastar-se a tots els establiments del centre, inclosos els restaurants, els cinemes i la benzinera del pàrquing exterior.