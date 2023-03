Tretze alumnes de l’Institut Salvador Espriu de Salt han celebrat aquest dijous una sessió del Ple a la Diputació de Girona, en la qual han debatut dues mocions relacionades amb el desenvolupament sostenible. Aquesta activitat forma part del projecte pilot «Escolteu-nos», impulsat per la Coordinadora d’ONG Solidàries, que vol donar veu política al joves i facilitar el coneixement de les institucions democràtiques. «Escolteu-nos» es presentarà públicament a una Jornada sobre món local, sostenibilitat i joventut que tindrà lloc el divendres 23 de març a l’Auditori Palau de Congressos.

Sis grups

Per celebrar la sessió del Ple, els alumnes s’han distribuït segons els sis grups polítics presents a la Diputació (Junts, ERC, PSC, CUP, Independents de la Selva i Tots per l’Empordà) i a continuació han debatut dues mocions: una sobre la compra de cotxes elèctrics i una altra sobre la implementació d’un sistema de màquines d’intercanvi de plàstic. Durant la sessió del Ple hi ha hagut, com en una sessió real, consens, disparitat d’opinions, acords, desacords i debat polític, i ha conclòs amb l’aprovació de la segona moció.

La presidència

El Ple, l’òrgan de govern de la Diputació, en aquesta ocasió ha estat presidit pel diputat de Desenvolupament Sostenible i Compra Pública, Joan Fàbrega, i hi han actuat el secretari general de la Diputació en qualitat de secretari i la cap de servei de Comptabilitat i Pressupostos com a interventora. També hi han assistit els diputats Jordi Xargay, Gisela Saladich i Marta Guillaumes.