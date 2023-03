Un greu incendi en un pis de Salt amb 23 ferits destapa un forn de pa il·legal

El centre Salt es va llevar el 5 de març amb un incendi greu i molt aparatós en un bloc de pisos de sis plantes. Va acabar amb 23 ferits, un d’ells crític. Aquest últim va haver d’ingressar a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i fa pocs dies, va rebre l’alta.

El foc va començar al voltant de les vuit del matí en un pis de la primera planta i es va estendre per la façana. Això va provocar que els Bombers haguessin d’actuar amb multitud de dotacions (11) i que dues persones saltessin fugint de les flames -un d’ells el ferit crític-.

Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació que ha posat al descobert que el pis sinistrat funcionava com a forn de pa, és a dir, hi havia instal·lat un negoci il·legal.

La setmana passada, membres de la Policia Científica especialitzats en incendis estructurals dels Mossos van fer una inspecció en el pis de la primera planta on tot va començar. Aquests ja han transmès les seves conclusions als jutjats amb l’atestat corresponent aquesta setmana.

Els indicis apunten que l’incendi es va originar perquè feien aquesta activitat amb un forn al pis. Un pa que venien i repartien per comerços de la zona. A banda del negoci, el domicili funcionava com a habitatge i per tant, hi havia persones residint.