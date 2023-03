Salt viu la gran festa del circ de les comarques gironines

Desenes de persones van passar ahir per l’Era de Cal Cigarro de Salt per participar en les activitats i per veure els espectacles que va organitzar el Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona (CPCG). Des de dos quarts d’onze del matí fins a les deu de la nit , tant grans com petits van poder gaudir d’una jornada plena de circ. L’objectiu era aglutinar en un mateix dia i espai a professionals i amateurs del món del circ en totes les disciplines.

Les activitats anaven des d’acroyoga fins a verticals, passant per hula hoop i trapezis, entre d’altres; hi havia moltes opcions per triar. «Està tot molt ben fet, sobretot si vens amb els nens, és una bona manera de passar el dia», explicava un pare que havia portat al seu fill a les activitats.

Per a totes aquelles persones que preferien observar, també hi havia l’opció d’assistir a diferents espectacles que es feien allà mateix. El primer va tenir lloc a les dotze. Era un combinat de circ que consistia en tres exhibicions d’uns deu minuts cada una. Van començar amb Llit elàstic de Planeta Trampolí&Co, van continuar amb Funambulista de Cía, i per acabar, el Trapezi washington d’Andreu Casadellà. Aquest primer show va reunir un bon nombre de persones i va fascinar a la majoria dels presents, sobretot els nens, ja que molts d’ells no treien l’ull de l’espectacle. «Està molt bé tota aquesta jornada, i el que fa aquesta noia és del millor que he vist, no té línia de vida, si cau, cau», afirmava un dels presents mentre actuava Cía. «Aquesta fòrmula de fer-ho en petits trossets d’uns deu minuts és molt bona perquè es fa molt més amè», afegia. Un altre espectador coincidia amb ell, «hi ha molt bon nivell».

«Estem molt contentes de com està anant el dia d’avui. Sabem que amb aquesta professió hem d’agafar la carretera, però també ens agrada poder fer circ a casa», declarava Berta Escudero, una de les organitzadores. Escudero comentava que volien apostar per un circ diferent, contemporani i que, enguany, havien ampliat el format. «Volem fer conèixer el que fem a la Guixera i volem reivindicar l’estructura de circ de carrer», afegia.

Aquesta iniciativa va sorgir perquè «en el 2018 Girona va acollir el festival Elefant d’Or i es va vendre com si Girona fos la ciutat del circ. Els artistes locals ens vam indignar perquè a nosaltres no ens donaven suport», explicava Julieta Camacho, una altra de les organitzadores. A partir d’aquell moment es van agrupar i, ara, estan «molt bé». Camacho també va afegir que estaven molt contents perquè a l’octubre van poder obrir una escola de circ, la primera del gironès. «Ens van cedir la nau número 10 de Les Guixeres i allà tenim una escoleta infantil però també per a adults». És precisament en aquesta nau on, en el marc de la trobada de circ, també es van fer tallers per a professionals. «És un espai per poder trobar-nos i reunir-nos, estem molt contentes que s’hagi consolidat aquest col·lectiu», afegia Escudero.

La Gala

Per si algú s’ha quedat amb ganes de circ, avui diumenge 19, tindrà lloc la cinquena Gala de Circ de les Comarques Gironines en el Canal de Salt. Escudero i Camacho explicaven que normalment aquesta gala sol tenir molt bona acollida i que, aquest any , hi haurà dues sessions. Una a dos quarts de cinc de la tarda i , l’altre, a dos quarts de vuit del vespre.

La Gala compta amb set propostes artístiques de diferents disciplines i de llenguatges dispars. Hi haurà l’espectacle de suspensió capil·lar de Laura Zamora Soler, la bàscula amb equilibris de Balusca, el trapezi fix amb Cèlia Marcé Oller, el clown de la mà de Dudu Arnalot, equilibris amb cadires de Veronica Capozzoli, el cèrcol aeri de Selma Sira, i l’acordança i roda cyr amb Cia Lógiles. La gala estarà amenitzada per Jordi Pasqual i Aram Pou.