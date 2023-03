El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha imposat una multa de 180 euros a dos homes i una dona que van arrencar pancartes en suport als líders independentistes presos a Bescanó. Els fets es remunten a la matinada del 7 de novembre del 2021. Mentre ella els gravava, els dos homes van fer servir una perxa per estrebar quatre pancartes que penjaven d'una estructura metàl·lica situada a l'entrada del poble, al costat de la carretera N-141e. La sentència recull que el grup va actuar "amb ànim de danyar" les lones, i per això els condemna per un delicte lleu. En matèria de responsabilitat civil, els obliga a indemnitzar amb 400 euros -que era el valor de les pancartes- a l'ANC, Òmnium Cultural i a l'Ateneu Republicà de Bescanó.

Els fets que ara ha sentenciat el jutjat gironí es remunten a finals del 2021. Segons recull la sentència, cap a dos quarts de tres de la matinada del 7 de novembre, els acusats van arrencar quatre lones en suport als líders de l'1-O que hi havia penjades a l'entrada de Bescanó. Les tres entitats (l'ANC, Òmnium i l'Ateneu Republicà) les havien posades el mes de juny. Per despenjar-les de l'estructura metàl·lica, els investigats van estirar-les fent servir una perxa. De les quatre pancartes, les entitats en van poder recuperar tres. Una d'elles, estripada del tot. I les altres, trencades. Els acusats s'enfrontaven a una condemna per un delicte lleu de danys en concurs amb un altre de furt. A l'hora d'identificar-los, va ser clau un vídeo que van aportar l'ANC, Òmnium i l'Ateneu Republicà, on es veia com els dos homes es dedicaven a arrencar les pancartes mentre la dona els gravava. Al judici, dels tres acusats tan sols se'n va presentar un. L'investigat va admetre haver arrencat les pancartes en suport als líders de l'1-O i, segons recull la sentència, va justificar l'acció "en el dret que l'empara com a espanyol de netejar tots els espais públics de propaganda de caràcter colpista". A més, també va declarar que la seva intenció era llançar-les en un contenidor de reciclatge. De fet, les de Bescanó no van ser les úniques lones en suport als líders independentistes presos que el grup va endur-se. Perquè segons va declarar un mosso d'esquadra al judici, quan els agents els van aturar i els van registrar el vehicle, a dins hi van trobar "nombroses pancartes" similars. Multa de 180 euros El jutjat d'instrucció 3 conclou que els fets s'emmarquen dins un delicte lleu de danys, però no de furt, perquè no s'ha acreditat que els investigats cometessin "un acte d'apoderament sobre els béns aliens". Pel delicte de danys, la sentència condemna cadascun dels tres denunciats a pagar 180 euros de multa. En matèria de responsabilitat civil, el jutjat els imposa una indemnització de 400 euros, que era el valor de les pancartes que van arrencar de Bescanó, i que hauran de pagar de manera solidària. D'aquesta quantitat, hauran d'abonar 200 euros a l'Ateneu Republicà del municipi i 100 més a cadascuna de les altres dues entitats (l'ANC i Òmnium Cultural).