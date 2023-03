La primera edició del Gran Banquet ha vist com els esdudiants l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, on s'ha celebrat l’esdeveniment, portaven a terme el millor servei i sortia vencedors d’aquest concurs promogut per Can Garús i el Fòrum Gastronòmic. L’altre finalista ha estat l’Escola d’Hostaleria Vedruna Gràcia de Barcelona.

El format d’enguany del Fòrum Gastronòmic es repetirà el 2024 Els dos finalistes havien arribat a la final després de superar dues altres fases. Les escoles d’hostaleria de Sant Ignasi-Sarrià, d’Osona i de Figueres, i també la CTT de Barcelona s’havien quedat pel camí. Al llarg d'aquest matí, les de Girona i la Vedruna Gràcia havien de portar a terme el projecte que havien defensat en les dues primeres fases i realitzar el servei de banquet. Aquest, consistia a elaborar tres receptes i un còctel en directe, que han presentat a una cinquantena de comensals, entre ells Joan Roca. I tot, davant un jurat exigent, expert en gastronomia. Entre altres, el crític gastronòmic, Salvador Garcia-Arbós, la presidenta de l'Associació de Sommeliers de Catalunya, Anna Vicens, o els xefs Henri Ronde i Toño Rodríguez. I entre el jurat professional, el popular i els patrons i convidats per l'organització van sumar tots els vots i van decidir que l'escola guanyadora de la primera edició del Gran Banquet era la de Girona. El menú guanyador El menú guanyador, elaborat pels estudiants de l’escola gironina consistia en dos plats, unes postres i un còctel. Aquest combinat portava com a nom, «Viatge per Girona». Mentrestant, el primer plat ha estat un arròs d’espinacs i espàrrecs amb garotes (eriçons de mar), acompanyat amb una copa de cava, i a continuació s'ha servit una terrina de xai amb pèsols i puré d’arrels. Aquest segon plat anava acompanyant de vi negre. Per últim, les postres, molt típiques de terres gironines: un xuixo de crema amb gelat de poma i reducció de ratafia, que anava acompanyat de vi dolç. La combinació de tots aquests elements va fer que el jurat es decantés per la proposta de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.