El Centre Cívic Cultural La Sitjade Fornells de la Selva va acollir aquest dimecres a la tarda, la segona edició de la cerimònia d’entrega dels Premis escolars de narrativa i poesia Antònia Adroher i Pascual. En total, es van entregar 24 guardons: 11 de poesia i 13 de narrativa.

Els Premis Literaris Antònia Adroher i Pascual de Narrativa i Poesia Escolar estan impulsats conjuntament per la Coordinadora d’ONG Solidàries, Òmnium Gironès i el Gremi de Llibreters de Catalunya. Són uns guardons pensats per promoure l’ús literari del català als centres educatius de les comarques gironines, però també per sensibilitzar en temes socials. Per aquest motiu, cada any, s’escull un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a tema central. Enguany, i donat el context actual, l’escollit ha estat l’ODS 16, centrat en el Dret a la Pau.

En aquesta edició, hi han participat un centenar d’alumnes d’una dotzena de centres educatius de Fornells de la Selva, Girona, Cervià de Ter, Salt, Celrà i Roses. Són doncs, gairebé 100 treballs de narrativa o poesia que posen el focus en diferents aspectes vinculats al dret a la Pau.

El trofeu

Els Premis Antònia Adroher estan oberts tant a centres educatius públics, com els concertats i privats de les comarques gironines. Les persones premiades reben un trofeu i un val de 30 euros per bescanviar en qualsevol de les llibreries indicades. Tots els centres participants, a més, rebran un diploma de reconeixement. Els treballs premiats es recopilaran en una publicació que es farà arribar a les persones premiades i a tots els centres participants.

El jurat

En narrativa, el jurat de la II edició dels Premis Antònia Adroher i Pascual de Narrativa i Poesia Escolar ha estat format per Maria Mercè Roca, Carles Sala i Mar Bosch, que de la lectura dels textos destaquen que se’n desprèn «(...) com d’amatent sestan els nostres joves escriptors a l’actualitat informativa: la pau és vista com l’absència de la guerra i el conflicte esdevé el protagonista absolut i contundent que relliga el transfons». En la modalitat de poesia, el jurat ha estat format per Rosa Font, Quim Espanyol i Mercè Saurina, que han animat a tots els centres « (...() a llegir poesia, a interpretar poemes a l’aula i a recitar-los de memòria per interioritzar el ritme i la musicalitat pròpia d'aquest gènere.»