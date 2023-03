Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha permès desarticular una organització criminal que construïa embarcacions d'alta velocitat en tallers, un d'ells a Salt, per introduir haxix a Catalunya des de l'Àfrica. Segons han informat els Mossos en un comunicat, s'han detingut 13 persones per pertinença a grup criminal i tràfic de drogues. La banda col·laborava amb empreses nàutiques legals que facilitaven el material necessari per fabricar les 'narcollanxes', com motors de gran potència i aparells de navegació i comunicació. A més, els arrestats blanquejaven els diners provinents de la droga a través d'aquestes empreses.

La investigació va començar fa gairebé un any quan agents dels Mossos i la Guàrdia Civil van posar en comú dues investigacions centrades en la mateixa organització criminal. L'organització comptava amb una cúpula formada per dos individus que s'encarregaven de supervisar el grup, i no participaven de les activitats més comprometedores, i tota una sèrie de persones que formaven part de l'aparell logístic. En el marc de la investigació, el mes de febrer els agents van poder interceptar a Tossa de Mar una partida d'haixix de prop de dues tones transportada en una de les 'narcollanxes'. L'operatiu policial va aconseguir intervenir la droga però les persones que s'encarregaven de transportar-la van aconseguir fugir de la zona. El mes de març, la mateixa organització criminal va fer servir llanxes per desembarcar haixix a Almeria, on la Guàrdia Civil va intervenir prop de dues tones més i va detenir set persones. Amb aquestes operacions, els agents van obtenir informació de l'entramat empresarial que blanquejava diners de la banda, finançava les seves activitats i li aportava material per fabricar les 'narcollanxes'. En total, es van localitzar fins a set empreses implicades a Catalunya. En el seu conjunt, haurien pogut blanquejar fins a 2,1 milions d'euros, segons els Mossos. Una d'aquestes empreses estava ubicada al port esportiu de Mataró i, a banda de facilitar el blanqueig de capitals, s'utilitzava per adquirir els elements necessaris per a construir les embarcacions. Els investigats adquirien les parts per construir les llanxes d’empreses estatals, ubicades a Pontevedra, Màlaga o Cadis, però també en empreses de diferents països europeus. Amb els productes necessaris per fer les llanxes, els investigats feien servir una empresa de transports, dirigida per un dels líders de l'organització i que utilitzava un testaferro com a suposat titular, per traslladar-les fins a tallers clandestins que disposava l'organització. Els Mossos van detectar tres d'aquests tallers a Rubí, Salt i Tarragona. Les embarcacions que fabricaven eren llanxes semirígides d'entre vuit i deu metres d'eslora i amb entre tres i quatre motors de gran cilindrada. Tenien capacitat per a un màxim de quatre persones i, normalment a proa, portaven un gran nombre de bidons de benzina per tenir combustible suficient viatjar des l'Àfrica fins a Catalunya. Amb tots els indicis de la investigació, el 14 de març Mossos i Guàrdia Civil van fer onze entrades i perquisicions a Rubí, Cerdanyola del Vallès, Canovelles, Terrassa, Cabrils, Sant Adrià Besòs, Barcelona i Sant Boi de Llobregat. L’endemà també es van dur accions policials a empreses de Pontevedra, Cadis i Màlaga. Durant les entrades es van detenir sis persones, es van intervenir prop de 80.000 euros en metàl·lic, dos vehicles, un semiremolc i molta documentació relacionada amb la banda. A més, els investigadors van poder vincular l’organització amb la intervenció d’unes altres cinc 'narcollanxes' ja preparades per transportar haixix a les localitats de Mataró, dues a Rubí, a Amposta i a Cartagena (Múrcia).