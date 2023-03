Els autobusos turístics de Girona tindran un nou punt de parada a prop del Barri Vell

L’Ajuntament de Girona està enllestint un nou punt d’estacionament per als autobusos turístics que arriben a la ciutat. Serà un punt que no s’ha fet servir mai fins ara (Ni Pedret, ni el passeig Canalejas o el carrer Berenguer Carnicer) i que estarà a prop del Barri Vell, segons ha pogut saber Diari de Girona. No serà però, a la plaça Catalunya, com demanaven els comerciants de la Rambla Llibertat. L’octubre de l’any passat, l’Ajuntament va decidir anul·lar la parada que havia posat en funcionament a Pedret després d’admetre que no havia funcionant. Hi havia crítiques dels guies turístics, dels conductors d’autobusos i dels veïns.

Des d’aleshores, els punts de càrrega i descàrrega de passatgers dels autobusos que arriben a Girona per visitar la ciutat tenen com a parades l’aparcament del pavelló de Fontajau i l’estació d’autobusos del parc Central. Dos punts que ja havien estat funcionant com a espai d’aparcament abans de les parades de Pedret, quan l’Ajuntament va eliminar les parades al carrer Berenguer Carnicer i al passeig Canalejas, el març de l’any 2019. Girona anul·la el polèmic punt de parada dels busos turístics de Pedret Llarga polèmica Aquella primera decisió de retirar els punts històrics de parada dels autobusos turístics va causar certa polèmica perquè s’obligava els visitants a caminar molta estona fins arribar al casc antic, ja fos des de l’estació o des de Fontajau. L’Ajuntament pretenia que els turistes no col·lapsessin el pont de sant Feliu i el d’en Gómez i tota la zona del passeig Canalejas i al mateix temps donar impuls a l‘eix comercial. Els aparcaments de Berenguer Carnicer i de Canalejas van passar a ser exclusivament per a residents del Barri Vell. Després de múlriples queixes, es va arribar a un acord amb l’Associació de Veïns de Pedret, amb algunes mesures que no s’han executat, però també es va acabar marxant d’aquest punt.