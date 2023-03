Adif ha iniciat els tràmits per reurbanitzar la plaça d'Espanya de Girona després de més de sis anys amb el projecte ballant i amb reunions i discussions entre el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Girona. Per aquest motiu, el solar és, ara mateix una parcel·la dura sense pràcticament cap ús.

La plaça va perdre la seva imatge arran de les obres per fer arribar l'Alta Velocitat a la ciutat. L'antiga estació d'autobusos del parc Central va ser enderrocada i es va traslladar temporalment a la plaça d'Espanya abans de posar en funcionament l'actual, soterrada al parc Central.

Des del 2017, no hi havia hagut acord per tirar endavant el projecte, sobretot per motius econòmics. Tant el Ministeri com l'Ajuntament reclamaven a l'altre part que hi afegissin diners. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat a Diari de Girona, que des de fa tres setmanes s'ha posat fil a l'agulla amb els representants estatals i s'ha desencallat pràcticament tot. Ara, Adif ha publicat al BOE l'espai que necessita ocupar per tirar endavant les obres. Durant un temps, el document estarà a exposició pública. Si hi ha al·legacions s'hauran de resoldre. Si no n'hi ha, es podrà licitar l'obra.

La voluntat era que la plaça fos un espai ampli i diàfan, amb zones verdes i de descans per als veïns. La proposta, que pujava a 2,1 milions d'euros, eliminava també l'actual gir a l'esquerra des del carrer Barcelona, preveia que el de Bailén fos exclusiu per a vianants, i que el de Pierre Vilar –el que passa davant l'estació de trens- canviés de sentit. El projecte el va elaborar l 'Ajuntament amb aportacions veïnals i Adif va donar-hi el vistiplau.