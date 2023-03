Autobusos turístics a Girona: feta la parada, feta la trampa

L’Ajuntament de Girona farà pública avui la ubicació de la nova parada per als autobusos turístics. Serà un nou espai més proper al Barri Vell que els actuals estacionaments autoritzats que només han servit per fer caminar els assedegats visitants o provocar aturades pirata dels autobusos per fer baixar ràpidament els visitants més a prop del que tocaria segons la normativa municipal. Fins avui, haurien de fer-ho a l’estació soterrada del parc Central o l’aparcament del pavelló de Fontajau. Haurien de fer-ho perquè, a vegades, alguns no ho feien.

Era massa lluny per als turistes que arriben des de Barcelona, s’aturen a Girona i amb un entrepà embolcallat amb paper de plata en una mà i una ampolleta d’aigua a l’altra, volen veure i fotografiar l’exterior de la Catedral i passejar per quatre carrers del Call Jueu i córrer cap a visitar el Museu Dalí de Figueres, i si pot ser, de retruc immortalitzar les cases de l’Onyar amb la seva poca aigua i algun coipú. Girona anul·la el polèmic punt de parada dels busos turístics de Pedret Per això, durant uns mesos s’han vist imatges amb autobusos parats a la rotonda de la Devesa, a l’antiga parada de Pedret o l’encara més antic estacionament a sota les vies, com els autobusos de matrícula italiana que esperaven aquest dissabte a la tarda a diversos grups d’estudiants.