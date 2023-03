El jutjat penal 2 de Girona ha tornat a suspendre el judici als quatre encausats per tall de l'AVE a Girona durant les mobilitzacions del primer aniversari de l'1 d'octubre. Era el tercer intent de jutjar el cas i els acusats denuncien que viuen "una tortura" i que és un exemple de "violència institucional". A petició de les acusacions, el jutge ha acordat la suspensió perquè un mosso instructor d'un atestat està de baixa per malaltia. Els activistes s'enfronten a 4 anys de presó i a multes per valor de 12.150 euros cadascun. A les portes dels jutjats, unes 200 persones han fet una concentració de suport, convocada des de la plataforma '21 raons', per reclamar l'absolució i denunciar que continua la repressió contra l'independentisme.

Els quatre encausats pel tall de l'AVE hauran d'esperar almenys nou mesos per al judici. El jutjat, després d'acordar la suspensió aquest dimarts, l'ha assenyalat per a principis de desembre. Aquest nou retard ha estat rebut amb indignació per part dels processats, que asseguren que estan vivint un calvari i una "pena de banqueta" que s'està dilatant en el temps. "Hem tingut davant un jutge que no ens ha ni mirat a la cara i que no ha tingut cap dubte en suspendre aquest judici sense ni escoltar les nostres defenses. És un judici que ens està matant per dins, és horrorós, estem molt enfadats i és una situació molt dura per a totes nosaltres", ha afirmat l'Òscar, un dels encausats, a la sortida dels jutjats.

A l'inici de la vista, al jutjat penal 2, la fiscalia ha sol·licitat la suspensió esgrimint un argument principal: que un agent dels Mossos d'Esquadra que va instructor d'un atestat no podia comparèixer i declarar per malaltia. Segons l'acusació pública, és una declaració "essencial, pertinent i útil" per a la causa. L'advocacia de l'Estat, que exerceix d'acusació en nom d'Adif i Renfe, també s'ha adherit a la petició de suspensió. A més, també han exposat que no han pogut localitzar un aleshores vigilant de seguretat que consta com a perjudicat per lesions i que no havien rebut resposta sobre les citacions presencials d'agents de la Policia Nacional.

Les defenses, encapçalades pels lletrats Benet Salellas i Montserrat Vinyets, s'han oposat a una nova suspensió. Els advocats han remarcat que no se sap si el mosso es podrà recuperar per declarar i que, a més, l'atestat el signa també un altre agent, que va actuar com a secretari, que podia explicar al judici el contingut de l'informe policial. El jutge ha rebutjat les al·legacions de la defensa i ha suspès el judici perquè considera que no es pot "prescindir" de la declaració d'aquest policia.

Salellas ha assegurat, sortint dels jutjats, que "sotmetre aquests quatre ciutadans a una espera de nou mesos sense que en l'horitzó hi hagi la certesa que el judici es pot celebrar és un exemple de violència institucional i de pràcticament una tortura": "Sense justificació i amb acarnissament se'ls sotmet a un procediment que no té cap mena de fi i el procediment en si mateix ja és el càstig".

Els encausats s'enfronten cadascun a una condemna de 4 anys de presó i multes per valor de 12.150 euros per delictes de desordres públics, atemptat, danys i lesions lleus. La causa va arribar a tenir dinou investigats, entre ells l'aleshores alcalde de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, i l'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, detinguts per la Policia Nacional el 16 de gener del 2019. Fiscalia i advocacia de l'Estat van acabar acusant quatre activistes, que critiquen que els han identificat amb "fitxers policials il·legals" i per la seva implicació amb l'activisme.

Les detencions pel tall de l'AVE i les mobilitzacions que hi va haver a Girona durant el primer aniversari de l'1-O van donar lloc a la campanya de solidaritat '21 raons', que aquest dimarts ha convocat una concentració a les portes dels Jutjats de Girona. Unes 200 persones han reclamat l'absolució dels encausats i han denunciat la repressió contra el moviment independentista.

Concentració de suport

A l’exterior dels Jutjats de Girona s'han concentrat unes 200 persones per donar suport als encausats per tallar les vies de l’AVE. A les nou en punt ciutadans i representants polítics de la CUP i Junts han acompanyat als quatre encausats abans d'entrar al judici. Al crit de “no esteu sols” i entre aplaudiments, els concentrats han acompanyat fins a la porta dels jutjats als investigats.

Mentre esperaven si es feia la sessió o no, el grup de 21 raons ha organitzat diversos parlaments i concerts. L’objectiu era “fer fressa” perquè des de dins de la sala del tribunal notessin “l’escalf” de la gent que hi havia a fora.

Entre els assistents hi havia la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, qui ha assegurat que en aquest judici es jutja "a tot l’independentisme”. De tota manera, Feliu ha avisat que aquestes “amenaces” no faran tirar enrere els independentistes i ha animat a la societat perquè es mobilitzin una altra vegada i surtin al carrer per fer efectiva la independència.

Per la seva banda, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha lamentat que els encausats pel tall de les vies de l’AVE a Girona siguin persones que no van ser identificades el dia de la protesta. A més, Antich assegura que amb aquesta causa judicial “s’estan tornant a vulnerar drets fonamentals i criminalitzant el dret a protesta”. Per això el president d’Òmnium demana recórrer als tribunals europeus per garantir la justícia.

Entre els polítics que han participat en la concentració hi havia diputats de la CUP i el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, entre d'altres membres del partit. Per part de Junts hi havia la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, entre d'altres.