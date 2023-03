L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha trobat sintonia al Congrés dels Diputats per buscar una "excepció" que permeti restituir Medinyà com a poble. L'alcalde, Marc Puigtió, i diferents regidors s'han reunit aquest matí amb diputats socialistes, de Podem, JxCat, ERC, el PDeCAT i la CUP per abordar la petició. A la sortida de la trobada, Puigtió ha explicat que els diputats s'han mostrat predisposats a trobar una solució i demanaran ara informes jurídics per veure si troba encaix amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local -més coneguda com l'LRSAL- o bé la de Memòria Històrica. "Creiem que és un pas important per trobar una nova via per restituir el poble de Medinyà", afirma Puigtió.

L'alcalde de Sant Julià de Ramis, acompanyat de diversos regidors (tant de l'equip de govern com de l'oposició) han anat a buscar aliances a Madrid perquè Medinyà recuperi l'autonomia municipal. A partir del juny del 2015, i durant dos anys i quatre mesos, de fet, ja va tornar a ser poble. Però el Tribunal Constitucional (TC) i l'aplicació del 155 van tirar per terra tot allò que, durant temps, s'havia construït des del municipi i que el Parlament de Catalunya va avalar, aprovant la llei específica que havia permès la segregació de Medinyà. L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha decidit recórrer a l'Estat després de rebre l'informe de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, que conclou que les circumstàncies que van fonamentar la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la llei aprovada pel Parlament "es mantenen en l'actualitat". I que, per tant, no quedava més sortida que reclamar una excepció legal al govern espanyol. A la trobada que s'ha fet avui al Congrés hi han assistit diputats del PSC, de Podem, d'ERC, de JxCat, del PDeCAT i de la CUP. Marc Puigtió explica que n'han sortit "contents" perquè, després d'exposar-los l'informe de la Generalitat i reiterar que Medinyà torni a ser poble "és una reivindicació històrica i de consens", han trobat predisposició per part dels diputats a Madrid. Puigtió explica que s'han compromès a explorar fórmules que permetin trobar l'excepcionalitat que reclamen. Per això, una de les vies que s'estudiaran és si jurídicament la restitució de Medinyà pot trobar encaix dins l'LRSAL. L'alcalde admet, però, que aquesta és una opció "complicada" perquè la mateixa llei fixa una barrera de 5.000 habitants com a mínim per crear nous municipis. A través de la Memòria Històrica Per això, Puigtió avança que una altra de les possibilitats que s'explorarà és fer-ho a través de la Llei de Memòria Històrica. "Serà buscant una excepcionalitat específica per a Medinyà", concreta l'alcalde, que recorda que, en aquest cas, "no es tracta de crear un municipi sinó de restituir-lo", perquè Medinyà ja havia estat poble, però l'any 1972 un decret franquista el va annexionar amb Sant Julià. "Els diputats al Congrés s'han compromès a parlar amb els seus grups i defensar la realitat de Medinyà; ara, d'aquí a uns dies, es posaran en contacte amb nosaltres per explicar-nos els avenços", ha conclòs Marc Puigtió.