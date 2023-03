«Amb quins estudis he de continuar?». Aquesta és la pregunta que es fan la majoria de joves quan estan a mesos d’acabar 4t d’ESO o 2n de batxillerat. La pregunta no és fàcil, i la resposta encara menys. Per això, des de primera hora del matí d’aquest dimecres, centenars d’estudiants caminaven pel parc de la Devesa en direcció al Palau de Fires de Girona per assistir a una nova de l’ExpoJove. La pregunta els rondava pel cap i, per això, els voluntaris dels 88 expositors de diferents centres d’arreu de Catalunya els han intentat orientar i donat els millors consells sobre els diferents estudis de cicle formatiu per, les branques de batxillerat o també quin grau universitari els agradaria cursar en un futur.

L'ExpoJove de Girona vol repetir els 9.000 visitants de l'any passat Uns 2.000 estudiants de més de 25 centres educatius de tota la comarca han assistit a la primera jornada de l’esdeveniment. Un d’ells, Josep Brunyol, estudiant de 4t d’ESO de l’Institut de Vilafant, que té clar que vol fer el batxillerat científic per llavors estudiar enginyeria informàtica a la universitat. En canvi, el seu company, Pol Blanch, encara no sap «exactament el que vull fer», tot i que la seva idea és fer «el batxillerat en francès perquè tinc la idea d’anar a França en un futur». L’Estel Baeza, de 4t d’ESO de l’Institut Monturiol de Figueres, té clar que vol fer el batxillerat científic -algunes de les seves amigues volen fer el científic, l'artístic o un cicle d'administració-, però «encara no tinc clar que vull fer després del batxillerat». Una altra alumna de 4t d'ESO, en aquest cas de l'Institut El Bruel d'Empuriabrava, és la Xinru que ha vingut al Palau de Fires «a mirar el que m'interessa per fer en un futur», tot i que ja té decidit el que li agradaria fer: sanitat. De fet, la majoria de les estudiants que visiten l’ExpoJove acaben aquest juny l’Educació Secundària Obligatòria. Ho corrobora la Naia Parrado, voluntària de l’estand de la Universitat de Girona. Ella també va estar fa unes setmanes al Saló de l’Ensenyament de Barcelona i afirma que l’esdeveniment que es fa a Girona és en un «format més petit». També explica que, tot i fer 4t d’ESO, els joves ja s’aproximen a l’estand de la universitat per «triar el batxillerat que han de fer». Sobretot, demanen informació, les assignatures que es fan i les sortides laborals que hi ha. Els estudis més demanats són els de salut -Infermeria, Medicina i Psicologia- els de ciències, com Biologia o Biotecnologia, les Empresarials i Educació. Diferents propostes En tot cas, l’ExpoJove aplega infinitat d’opcions pels joves i potser algun que encara no sap que estudiar a partir del setembre va marxa amb un embolic encara més gran. Hostaleria, òptica, salut, idiomes o motor. Tot en un mateix espai, amb diferents activitats i xerrades complementàries per explicar experiències reals o com encarar diferents professions. Tanmateix, un dels estands que crida més l’atenció va ser el de l’exèrcit espanyol que, com l’any passat, no ofereix cap imatge bèl·lica ni els militars portaven l’uniforme. L'ExpoJove de Girona vol repetir els 9.000 visitants de l'any passat L’organització preveu repetir els 9.000 visitants que es van aconseguir l’any passat. Vist el que es va veure ahir es podria assolir la xifra, perquè a part les diferents grups escolars, l’esdeveniment també està obert a docents i famílies en general. Per demà i divendres també es preveu l’arribada d’entre 1.500 i 1.800 estudiants diaris. A més, tot i que l’organització té una llista dels diferents centres educatius que visitaran l’ExpoJove, també n’hi ha que s’apunten a última hora.