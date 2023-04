151 persones sense llar han passat per l’antiga UNED durant el pla de fred

Un total de 151 persones han passat per l’edifici de l’antiga UNED, situat al Barri Vell, durant els quatre mesos del pla de fred, impulsat per l’Ajuntament de Girona. La majoria de persones que han pernoctat a aquest espai estan en situació de carrer i amb algun impediment o dificultat per establir un pla de treball. En aquest cas, perquè es troben en situació irregular, presenten problemes de consum o també problemes de salut mental. La regidora de Drets Social, Núria Pi, va explicar que «no són dades definitives», ja que el pla va acabar aquest divendres, però en general en fa una «valoració positiva». Sí que «hi ha hagut algun conflicte aïllat i alguna persona ha estat convidada a marxar per no complir les normes, però no hi ha hagut res fora del general», va comentar també la regidora.

En aquest total de més de 150 persones, n’hi ha 17 que són dones. «Sabem que a Girona no hi ha disset dones que estan en situació de carrer» va detallar Pi. De fet, en el recompte de persones sense llar que es va fer durant el maig de l’any passat, només se’n van comptar quatre -es van xifrar també 82 homes. En aquest cas, la regidora de Drets Socials va apuntar que són «dones que utilitzen temporalment aquest recurs perquè s’adapta més a les seves necessitats». Per exemple, durant la resta de l’any, viuen com ocupes o dormen en condicions més precàries. La intenció, de cara els pròxims anys, és «baixar aquesta dada».

«Hi ha hagut algun conflicte aïllat i alguna persona ha estat convidada a marxar per no complir les normes, però no hi ha hagut res fora del general» Núria Pi - Regidora de Drets Socials

L’evolució de persones que han pernoctat a l’antiga UNED durant el pla de fred ha anat en augment amb el pas de les setmanes. L’Ajuntament, encara no ha pogut facilitar la mitjana de persones que han passat per l’edifici durant el març, però sí que durant el gener i el febrer es va fregar el ple d’ocupació. De fet, a final de gener i durant el febrer es van produir diferents avisos per fred extrem. Durant el pla de fred d’enguany, l’espai tenia capacitat per un total de 42 persones -quatre llits reservats per dones i dos altres per casos d’emergència. Al llarg del mes de gener van pernoctar a l’antiga UNED una mitjana diària de 37 persones, mentre que el febrer en van ser 41. El desembre ho van fer 29 persones de mitjana.

A part de poder pernoctar, el pla de fred també ha contemplat brou i esmorzar per les persones que feien nit al centre, a més d’un servei de dutxes. Aquest, també ha anat en augment amb el pas dels mesos. Mentre que durant el desembre només hi havia tretze persones registrades en aquest servei que es fa a la Devesa, el febrer -l’últim mes del qual es tenen dades- n’hi havia 33. La majoria d’usuaris del servei de dutxes són conegudes per La Sopa i hi han passat en algun moment. «Estudiem la possibilitat d’allargar el servei durant més temps perquè funciona i mentre no tinguem altres recursos pot anar bé», va explicar Núria Pi.

Allargar el període

L’Ajuntament també estudia allargar el pla de fred durant més temps. «Ho tenim sobre la taula», va detallar la regidora de Drets Socials, que parla que pugui durar entre un o dos mesos més. De fet, durant aquest hivern el període ha estat més llarg. En concret, de quatre mesos -de l’1 de desembre al 31 de març-, mentre que a l’hivern de 2021 i 2022 va començar dues setmanes més tard, el 16 de desembre.

Pi també va explicar que el consistori ha encarregat el projecte tècnic per habilitar un centre de baixa exigència, reclamat per les persones sense llar de Girona -en una manifestació aquest divendres-. I és que la regidora va explicar que «la UNED és un servei d’emergència i és un equipament que no reuneix tots els requisits per tenir una estada més còmode».

«La UNED és un servei d’emergència i és un equipament que no reuneix tots els requisits per tenir una estada més còmode» Núria Pi - Regidora de Drets Socials

En un principi, el projecte del centre de baixa exigència havia de ser finançat pels fons Next Generation, però «no va passar les proves». Tot i així, que el consistori ja té «algunes idees» on poder projectar aquest centre de baixa exigència. De moment, però, no detalla l’espai ni la data en la qual es podrà començar a utilitzar. Tanmateix, Núria Pi, va apuntar que «no pot caure tot el pes del sensellarisme a Girona» i, com ja ha fet altres cops, demana més implicació per part d’altres institucions.