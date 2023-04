La plaça dels Apòstols de Girona es va omplir ahir amb centenars de persones per la Benedicció de Rams. L’acte i la missa posterior a la catedral van ser presidits per Jaume Julià, president del Capítol de la Catedral. És el segon any consecutiu que ho fa a l’espera que es nomeni un nou Bisbe de Girona.

La cerimònia es va repetir a totes les parròquies de les comarques gironines, si bé la tradició de la benedicció de palmes, palmons i rams de llorer ha anat a la baixa. Els artesans que en confeccionen i paradistes i comerços que en venen asseguren que la pandèmia va suposar un punt d’inflexió per aquesta tradició lligada a una celebració religiosa. Així, el Gremi de Floristes, apunta que estan lluny d’aconseguir recuperar les vendes d’abans del 2020. En algunes pastisseries gironines es veien ahir cues per comprar el tortell de Rams, tot i que padrins, i sobretot fillols, aposten cada cop més per les mones. "Afortunadament, encara són moltes les famílies que compren les dues coses", comentava ahir una pastissera del centre de Girona.