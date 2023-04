La processó del Sant Enterrament de Girona se celebra aquest dissabte amb el mateix recorregut que s’ha estat portant a terme els darrers anys i amb inici a les nou del vespre. D’aquesta manera, es passarà es començarà des de la plaça de la Catedral i es passarà per carrers com la rambla Llibertat, el carrer Nou, l’avinguda Sant Francesc, la plaça Catalunya, la plaça del Vi, el carrer Ciutadans, Ballesteries i s’enfilarà fins a la Catedral, on s’hi preveu arribar sobre les onze de la nit.

Abans que el Crist pugi a les escales de la Catedral hi haurà l’única novetat:la Junta de Confraries ha ncorporat una nova escena, La Trobada. La idea neix d’un projecte de Josep Tarrés, Max Varés i Ramon Boix quan, de forma preliminar a la processó, es trobaven la figura de la Mare de Déu sortint dels Dolors amb la del Crist, sortint de la basílica de Sant Feliu. La processó del Divendres Sant de Girona incorpora una nova escena al final del recorregut Es preveu la participació d’uns 1.200 confrares: obren els Manaies armats, la confraria de Jesús Crucificat i els Nens, a continuació la de Sant Honorat, Sant Isidre Llaurador i Sant Galderic, les vestes dels Manaies, la confraria del Silenci, la de la Santa Faç, la de la Passió, la de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, la de la Puríssima Sang, la del Davallament, la de la Mare de Déu dels Dolors i la del Sant Sepulcre. Les confraries hauran de portar els dotze passos. En els darrers anys, el Bisbe solia tancar la processó. Enguany no serà així per manca de relleu.