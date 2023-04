Deu anys aprenent a la natura, de la natura i sobre la natura

L’entitat gironina l’Associació la Sorellona celebra el seu desè aniversari i per festejar aquest esdeveniment tan especial, durant aquesta primavera i tardor, realitzarà deu activitats de natura per a tots els públics a la ciutat i als voltants de Girona.

L’Associació la Sorellona va néixer el 8 d’abril de 2013 fruit de l’esforç i il·lusió d’un equip format per biòlegs, ambientòlegs i altres titulats en el camp de la gestió dels recursos naturals, amb l’objectiu de donar a conèixer l’entorn natural de les comarques gironines, a més de conscienciar i sensibilitzar a la població de les problemàtiques socioambientals que ens afecten, no només les més properes, sinó a tot el planeta.

Amb l’objectiu d’aprendre a la natura, de la natura i sobre la natura, la Sorellona ha desenvolupat un ampli ventall d’activitats per a tots els públics per conèixer l’entorn natural i la seva biodiversitat, sobretot la del medi aquàtic, que abasten tant l’educació ambiental als centres educatius, formacions, voluntariat ambiental, com projectes de conservació i millora del medi. Alguns dels projectes més significatius de l’entitat són GiroNat, Life Resque Alpyr, Estades de Natura i el Projecte Escanyagats.

Per celebrar els deu anys, l’entitat ha organitzat deu sortides al voltant de Girona, per gaudir i descobrir els secrets naturals que ens amaga la ciutat. Cada sortida abordarà una temàtica ambiental diferent: les aus i els peixos que viuen a la riba del riu Ter; les papallones, els rèptils, els amfibis i els mamífers que s’amaguen a la Vall de Sant Daniel; les abelles i les orquídies al turó de les Pedreres; els fòssils del Barri Vell; i dibuixaran a la vora del riu o passejant dins del bosc.