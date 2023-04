Girona tindrà aquest any quaranta-nou casals d'estiu, amb propostes i activitats diferents per infants i joves. Aquestes, es duran a terme entre els mesos de juliol i agost i aniran a càrrec de vint entitats i associacions de la ciutat. La programació de casals d'estiu està formada per vint-i-nou activitats de lleure educatiu, nou casals esportius, vuit activitats artístiques, un casal formatiu i dos casals d'educació especial que es realitzaran a les escoles i equipaments esportius municipals, així com als centres cívics, al Museu del Cinema i a la Casa de Cultura. L'oferta d'enguany presenta diferents novetats, com un nou casal de lleure esportiu als barris Pont Major i Vila-roja, així com un casal per a joves de teatre musical.

En total, s'ofereixen 3.174 places, una xifra que s'incrementa una mica respecte a l'any passat, quan en van ser 3.148. De la mateixa manera, també puja el número d'activitats i propostes oferides, ja que l'any passat en van ser quaranta-una. Entre totes elles, es consolida l'activitat de lleure educatiu en la franja d'un i tres anys, que l'any passat es va fer per primera vegada com a prova pilot i que aquest 2023 es realitzaran a escoles bressol municipals de La Devesa i El Tren. El període de preinscripcions, tant per aquesta franja com per les restants, serà del 17 al 30 d'abril, a través de la web d'inscripcions de l'Ajuntament de Girona. En l’objectiu de Ciutat Educadora i d’Educació 360, l’Ajuntament de Girona vetlla per l’equitat educativa de tots els infants i joves de la ciutat implementant mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats educatives fora de l’escola, com és el cas dels casals d’estiu, i és per això que un dels eixos del programa és la inclusió. El consistori disposa d’un pla per tal que tots els infants i joves puguin gaudir del lleure durant l’estiu en igualtat de condicions. Per afavorir l'equitat es duu a terme un sistema de preus amb 7 trams diferents, segons les condicions de cada família.