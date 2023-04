L'Ajuntament de Celrà i el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya han signat un conveni en el qual han acordat cofinançar les obres del carril bici que ha d'unir Celrà amb Girona. El projecte té un pressupost total de 2,6 milions d'euros i es va posar en marxa l'any 2019. Llavors, l'execució de les obres costava 1,2 milions, però a causa de l'encariment dels materials, derivat de la Guerra d'Ucraïna, ha fet que la xifra sigui més elevada. En aquest cas, l'Ajuntament de Celrà aportarà 500.000 euros, com estava previst inicialment fa quatre anys, mentre que la Generalitat pagarà 2,1 milions.

El projecte del carril bici entre Celrà i Girona va engegar motors l'any 2019, però es va haver de replantejar l'any següent a causa dels afectes del temporal Glòria. L'efecte de la pandèmia en la contractació d'obra pública i la necessitat, detectada per Adif, de reparar el mur pel qual ha de transcórrer part del recorregut també han allargat el procés, ja que el talús per on ha d'anar penjat el carril a la zona del congost estava en mal estat. Tot i així, aquest acord dona l'impuls definitiu per portar a terme el projecte.

El conveni, signat per l'alcalde de Celrà, David Planas, el conseller de Territori, Juli Fernández, i el president i conseller delegat de l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Oriol Güell, el va aprovar per unanimitat el ple municipal de l'Ajuntament en la seva sessió d'ahir.

L'alcalde de Celrà ha mostrat la seva satisfacció per la signatura d'aquest conveni, ja que permetrà desencallar un projecte considerat estratègic per als municipis de Celrà i Girona, però també per als pobles del Baix Empordà fins a la costa.

Aquest és un pas important, perquè permet recuperar el projecte després que l'Ajuntament hagués de renunciar al conveni que havia acordat, fa més de tres anys, amb el Consorci de les Vies Verdes, per fer el carril bici amb cofinançament europeu.