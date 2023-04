Girona té un encant especial. Aquell que els gironins i gironins potser ja no contemplen «amb els mateixos ulls que un turista», quan passeja per primera vegada pel Pont de Pedra. No hi ha dubte que és una ciutat que té «un potencial turístic d’altíssim nivell, però no s’està aprofitant prou bé». Aquestes eren les paraules de la degana de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Girona, la doctora Anna Garriga, en la taula dels sectors econòmics de la ciutat, emmarcada dins la jornada de debat que portava per nom «El turisme a la ciutat de Girona», celebrada a l’Auditori Josep Irla i que ha estat organitzada aquest matí per la Taula Gironina de Turisme. La reflexió de Garriga ha estat compartida pels altres membres d’aquest debat: el president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Xavier García, la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments, Esther Torrent, i la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez. Tanmateix, cadascun ha donat el punt de vista del seu sector respecte al turisme de la ciutat.

Entre les idees principals que s'han posat a debat s'ha destacat tenir «un model turístic» clar per la ciutat. Garriga va dir que «hem de saber el turisme que més ens interessa i escollir, no omplir per omplir». I és que la degana de la Facultat d’Econòmiques de la UdG creu que «Girona encara no té una oferta turística hotelera d’acord amb la ciutat». Així, ha reclamat «més complicitat» entre els àmbits públics i els privats, així com una «promoció turística» amb l’objectiu de convertir els hotels en establiments de «quatre o cinc estrelles com s’ha fet a la Costa Brava».

Fins ara, «ho hem fet tots d’una forma desordenada», ha detallat Xavier García. El participants també han estat d’acord en el fet que l’Ajuntament «escolti a tots els actors que tenen presència en el sector del turisme». A part, Mercè Ramírez ha apostat per una «connexió entre tots els sectors implicats» i, Esther Torrent ha demanat a l’administració pública «ajuda» en determinats casos, com els dels «allotjaments il·legals».

Altres temes que han sortit durant les xerrades entre els quatre ponents va ser una millora en el transport públic per connectar Girona amb altres poblacions i una mobilitat més sostenible. D’aquesta manera, els diferents representants van reclamar un Girona més «segura i neta», entre altres aspectes perquè «s’ha de tenir cura de la imatge de la ciutat», ha assenyalat la presidenta de Girona Centre Eix Comercial. Els participants en el debat també ha coincidit en el fet que «el model turístic ha de ser compatible amb el dia a dia dels gironins».

Una «valoració excel·lent»

La doctora de la UdG ha posat sobre la taula una enquesta elaborada a l’Aeroport de Girona des del passat 15 de juliol. Aquesta, detalla que Girona és la tercera ciutat més visitada -per darrere Lloret de Mar i Barcelona-, entre les 2.000 turistes preguntats ja a l’hora de marxar cap a casa l’estiu de 2022, però «la valoració és excel·lent, millor que Barcelona i Lloret de Mar». A més, també ha detallat que la despesa turística és «comparable» amb la de Barcelona, amb una mitjana de 166 euros per turista i nit. La majoria d’aquestes despeses es destina a l’allotjament, mentre que la resta va destinat a restauració, compres i entreteniment. L’enquesta també exposa que l’origen del turista que més gasta és l’alemany, amb una mitjana de 369 euros per persona i nit per aquelles pernoctacions a hotels, mentre que és de 205 per les d’apartaments.

Segons la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments, «el turista que va a un apartament vol estar més immers a la ciutat i fa estades més llargues». És el cas, per exemple, dels ciclistes que s’instal·len a la ciutat. De fet, aquest és un punt que va tractar la professora de turisme de la UdG, Núria Galí en la seva ponència inicial. Galí ha explicat que hi ha hagut una «irrupció de nous segments de mercat» a la ciutat, un d’ells el cicloturista -també va fer menció al gastronòmic-, un «segment que s’ha consolidat des de finals dels anys 90 per part d’equips americans, australians i israelians».

La concentració al Barri Vell

La professora de la UdG també ha detallat que Girona ha patit alguns canvis com a destinació turística urbana, «gràcies a l’impuls que li ha donat sortir a la cinquena temporada de Joc de Trons». A més, també ha apuntat que hi ha hagut «certa ampliació dels límits de l’espai de visita». I és que «a poc a poc, l’oferta se situa fora del Barri Vell».

En tot cas, no és nou dir que la gran concentració del turisme a Girona és al Barri Vell. De fet, Galí ha anat més enllà i ha exposat que aquesta «concentració espacial» es produeix en un «segment» de la ciutat, però que, al mateix temps, també es focalitza «en un part dins aquesta part». «No és un model exclusiu de Girona, és comú en les grans ciutats europees», ha afirmat l’experta en turisme de la UdG.

Durant la conferència també ha detallat que dels «grans atractius» que hi ha a Girona, els turistes en visiten una mitjana de cinc, entre els quals destaquen la Catedral, l’església de Sant Feliu o parts de la Muralla. A més, fan un temps «molt limitat» en les visites, de mitjana dues hores i quinze minuts, dedicant 10 minuts a cada atractiu que visiten. Així, Galí ha remarcat que «Girona té un catàleg extens d’atractius, no només cinc». Potser per això, i ja en el debat, Anna Garriga ha començat el seu discurs explicant que l’endemà de visitar el Barri Vell els turistes ja demanen per anar «al Museu Dalí o a la Costa Brava».

Més despeses que el 2019

Abans del debat, la responsable de CaixaBank Hotels & Tourism de la Territorial Catalunya, Roser Prats ha presentat un balanç de 2022 que detallava que la despesa turística amb targeta de crèdit havia crescut notablement respecte a les xifres prepandèmiques. En concret, de gener a desembre de 2022 es va pujar un 15% amb relació a 2019 i, en el període entre juny a agost, un 29%. També va exposar que on gasten més els turistes és en restaurants (19,4%), comerç (18,7%), alimentació (15,6%) i allotjaments (15,11%).

Els principals orígens estatals dels visitants que fan aquesta despesa són de Barcelona, Madrid i Tarragona. Mentrestant, el públic estranger va majoritàriament de França (27,9%), tot i que els Estats Units (11,2%) i el Regne Unit (7,7%). Prats ha conclòs que «la previsió pel 2023 és consolidar els bons resultats de 2022 i, fins i tot, millorar-los».