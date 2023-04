La portaveu del grup municipal socialista i candidata del PSC, Sílvia Paneque, considera que és un escàndol que l’Ajuntament de Girona, en la fase final del mandat, hagi actuat a través de l’espai tancat de la junta de govern del mes de febrer passat, sense informar ni els veïns ni els grups municipals, per acordar una permuta de finques per la qual la Diputació de Girona es queda un solar del carrer Puigsacalm qualificat per a equipament segons el Pla General, a canvi de l’edifici de l’antiga seu de la UNED al carrer Portal Nou del Barri Vell. La permuta ha estat imprudent i ve precedida d’una actuació matussera que ha provocat les queixes dels veïns, perquè no té present ni la realitat del barri, ni l’ús ciutadà que es dona al solar que es posa en mans de la Diputació, ni l’opinió majoritària dels veïns, ni respon a cap planificació raonada de la ciutat.

«El nivell d’opacitat d’aquest govern en aquesta operació és un fet sense precedents a l’Ajuntament de Girona», lamenta Sílvia Paneque. La portaveu socialista va participar dimarts passat en una reunió convocada per l’Associació de Veïns de Montilivi, al mateix solar que l’Ajuntament ha inclòs en la permuta. La Diputació de Girona el vol destinar a la construcció d’un nou edifici pe als seus serveis administratius, la qual cosa significaria el trasllat d’uns cent llocs de treball d’aquest organisme al nou equipament. Els veïns van recordar en la reunió que el barri compta amb equipaments educatius i serveis d’alta intensitat d’ús, que provoquen una mobilitat molt intensa que ha estressat de manera extraordinària el barri. L’AV de Montilivi rebutja l’edifici de la Diputació de Girona al solar del carrer Puigsacalm Valoració econòmica Sílvia Paneque es va comprometre amb els veïns a demanar l’Ajuntament que es faci una valoració econòmica externa complementària dels solars que han entrat a la permuta. En aquest sentit, el PSC ha entrat per registre dues preguntes dirigides a l’àrea d’Urbanisme en què sol·licita una valoració econòmica externa de la permuta dels immobles Carrer Puigsacalm 9-19 i Carrer Portal Nou 9; i demana si es van contemplar altres opcions de permuta i, si fos que sí, perquè es van desestimar. «Hi ha, doncs, diversos elements que cal tenir presents. Per una banda, l’opacitat amb què ha actuat el govern que ens sembla pejorativa, o la inexistència d’una valoració econòmica externa que, en un cas d’aquesta importància, convé avaluar com a complement de l’informe dels tècnics municipals. I també la manera com aquesta decisió municipal afecta l’ús d’un espai que havia quedat en mans dels veïns i que la seva utilització continuada havia convertit en un jardí públic molt freqüentat. Són raons que tenen prou valor per a demanar que aquest projecte s’ha d’aturar», explica Paneque.