L'Associació de Veïns de Montilivi ha demanat a l'Ajuntament de Girona i a la Diputació que reverteixin la permuta de finques entre l'antic edifici de la UNED i un solar al carrer Puigsacalm i qualificar-lo com a zona verda.

Recentment, hi ha hagut una reunió entre representants veïnals i de les dues institucions. A la trobada hi havia residents de la zona de la Font de l'Abella, el regidor del barri, Eduard Berloso, i la regidora de Règim Interior i vicepresidenta de la Diputació, Maria Àngels Planas. A la reunió, els veïns van posar de manifest els efectes col·laterals de la permuta de finques entre l'Ajuntament i la Diputació. A parer seu, suposaria carregar el barri amb un nou equipament, aquest per a usos administratius de la Diputació, amb almenys un centenar d'empleats.

Aquest equipament s'ha previst construir en un termini inicial de 5 anys en una parcel·la del sector residencial del barri de Montilivi, entre els carrers Josep Maria Corredor i Pomés, Puigsacalm i Maria Aurèlia Capmany. L'Associació recorda que aquesta parcel·la, d'uns 2.500 metres quadrats, està envoltada de cases i carrers estrets d'un sol sentit i amb poca capacitat d'assimilació de trànsit.

Zona amb estrès

Els veïns van expressar als responsables municipals la seva preocupació per l'impacte i l'estrès que hauran de suportar si s'hi aixeca l'edifici administratiu de l'organisme provincial. Recorden que en els darrers 30 anys, el barri de Montilivi ha allotjat equipaments tan importants com el Centre d'Assistència Primària, el campus de Montilivi amb la construcció d'equipaments i facultats, l'ampliació de l’estadi del Girona F.C. per la primera divisió i la construcció de més d'un centenar de pisos en solars que ocupaven habitatges unifamiliars. En conseqüència, apunten que són "més persones residents i més vehicles, l’itinerari del bus urbà per carrers secundaris, la construcció de carrils bici en carrers principals que conviden els conductors a evitar-los anant per vies secundàries". Per tot això, indiquen que "aquests elements estressen de forma extraordinària el barri on, a més a més, durant la setmana laboral, un recent estudi de mobilitat constata que el 69% dels vehicles que hi estacionen són de fora".

El Pla General d'Ordenació Urbana de principis dels anys noranta va reservar aquesta parcel·la per a equipaments. L'entitat veïnal però, considera que "després d'aquests trenta anys, els veïns i veïnes de Montilivi defensen la necessitat de requalificar la parcel·la d'equipament en zona verda i revertir l'operació, buscant alternatives per a l'equipament de la Diputació en altres indrets de la ciutat que no estressin encara més el sector".

Trasllat a les autoritats

Els responsables municipals haurien comunicat que la petició de reconsiderar la permuta s'havia de traslladar a l'alcaldessa i el president de la Diputació. En la reunió per part dels polítics presents es va quedar es van comprometre a concretar una visita amb l’alcaldessa, Marta Madrenas, en els propers dies a Montilivi per estudiar la situació de primera mà.

L'acord

L'intercanvi de les titularitats de l'edifici de l'antiga UNED (abans de la Diputació) per la parcel·la de Montilivi (abans de l'Ajuntament) el van posar de relleu els dos grups de l'oposició, Guanyem i el PSC, durant el ple municipal del 13 de febrer. L'equip de govern va confirmar les preguntes de l'oposició sobre aquest intercanvi.