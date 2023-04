El Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Salut, Manel Balcells, ha nomenat Martí Masferrer Mascort nou president del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per quatre anys (acord de Govern d’aquest 11 d’abril de 2023). Masferrer pren el relleu a Joan Profitós Tuset, que ha presidit l’organització des de l’any 2011.

Martí Masferrer (Cassà de la Selva 1960) és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat en Alta direcció d’empreses per Esade. Inicia la seva trajectòria professional com a coordinador de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona per passar posteriorment al Patronat de Serveis Socials de la Diputació de Girona. Dins la mateixa Diputació, l’any 1988 passa a ser adjunt a la gerència de l’Institut d’Assistència Sanitària, del qual serà gerent de l’any 1989 al 1997 i conseller delegat fins el 2004.

En aquest període es produeix el traspàs de l’IAS com a organisme autònom de la Diputació de Girona a empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Servei Català de Salut, la reconversió psiquiàtrica i la construcció del nou Hospital Santa Caterina en el conjunt del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Contribueix al naixement de les fundacions Drissa i Support-Girona, de les quals és patró en l’actualitat.

Ha estat director general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (2004-2006) i adjunt a la gerència i gerent de la Fundació Puigvert, hospital universitari terciari especialitzat en urologia i nefrologia (2006-2013). Del 2014 al 2022 ha estat director-gerent de la Fundació Salut Empordà (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume, ABS de l’Escala) fins la seva jubilació.

També té una trajectòria en els camps de la cooperació i desenvolupament, el Campus de Salut de l’UdG, i la qualitat assistencial.