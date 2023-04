Els experiments científics surten al carrer a Girona

La 9a edició de la fira ‘Ciència en equip’ va aterrar ahir al matí a l’Antic Hospital de Santa Caterina de Girona per a apropar la ciència a la ciutadania.

En total, 45 centres educatius de Secundària de les comarques gironines van compartir els seus experiments científics. També van participar en la jornada 8 grups de recerca de la Universitat de Girona (UdG), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), l’Espai Cràter d’Olot, i els divulgadors científics Josep Corominas i Carlos Moreno.

L’estudiant de 1r de Batxillerat de l’escola Vedruna de Girona, Marc Mastrolia, va assegurar que la seva missió és enderrocar un fals mite: «Volem demostrar que la ciència no és difícil ni incomprensible, sinó que és divertida», va sentenciar. Amb una mà, va col·locar un tub transparent sobre una espelma encesa. «Ara què creieu que passarà?», va preguntar a dues nenes que l’observaven expectants. «Que seguirà encesa?», va dir una d’elles. Però la flama es va apagar. «L’espelma, amb el foc, crema l’oxigen que hi ha dins, això crea un buit i l’aigua que hi ha sota puja a omplir-lo», va explicar Mastrolia, sota l’atenta mirada de les dues nenes.

Per la seva banda, els alumnes de 2n d’ESO de l’institut Josep Brugulat de Banyoles van sorprendre al públic amb experiments de visió òptica. «Tothom al·lucina», van assegurar els alumnes. Els estudiants de 2n d’ESO de l’institut escola de Lloret de Mar van presentar a la ciutadania un experiment per a comprovar el canvi en l’estat d’oxidació i els alumnes de 2n de Batxillerat de l’institut Montilivi de Girona van fer descobrir als visitants els dos metalls que fan funcionar una pila. «Ha tingut molt èxit, és un objecte que tots tenim a casa i la gent tenia ganes de saber com funcionava», va assegurar l’estudiant Biel Pallarès.