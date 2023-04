Girona no tindrà aprovats, finalment, uns pressupostos participats en el mandat actual. Ho va confirmar el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, en el ple municipal de dilluns. El nou reglament de pressupostos participats es va aprovar de forma inicial en el ple del passat mes de desembre. Aquest, substituiria el que es va aprovar el 2013, tot i que finalment l’Ajuntament ha aturat el nou reglament, deixant-lo en mans del pròxim mandat i del nou equip de govern que formarà el consistori després de les eleccions.

Va ser el regidor de Guanyem Girona, Xavier Villareal, el que va preguntar per què s’havia aturat el procés de renovació del reglament dels pressupostos participats. «Sembla que no toca per no condicionar el futur govern de la ciutat», va apuntar i va afegir que l’equip de govern continua portant «temes rellevants» a les sessions plenàries, posant el cas de l’eliminació de les línies d’ESO al Xifra.

Sobre això, Martí Terés va lamentar que no haver pogut «complir amb els objectius de l’inici del mandat, que era aprovar una nova reforma d’un reglament». El regidor no només va fer referència als pressupostos participatius, sinó també al «nou reglament de participació ciutadana». Tot i així, va afirmar que, tot i passar l’aprovació inicial el desembre, van «tenir la capacitat de negociar amb entitats». De fet, Guanyem Girona va participar en aquestes negociacions del nou reglament i «vam introduir millores», va dir Villareal. Unes millores que eren «un camp base» per continuar treballant, segons el regidor de Guanyem.

En aquest sentit, Terés va admetre la «predisposició» de Guanyem, tot i que també va dir que no es «disposava de prou consens per part de totes les parts». Per això, va dir, «vaig decidir posposar el nou reglament i que sigui el pròxim equip de govern el que de govern». El regidor de Sostenibilitat ho va justificar exposant que serà «el nou equip de govern el que l’aplicarà» i, per això, també exposar que li podrà «donar continuïtat o replantejar-ho».

En un principi, l’Ajuntament de Girona va voler reformular els pressupostos participats aprovats el 2013 amb partides anuals per cada barris. La idea inicial de l’actual equip de govern tenia, com a novetats, que el sistema es realitzés almenys un cop per mandat, que es dividís el municipi en vuit unitats territorials que podien incloure diferents barris i que les propostes es treballessin en tallers oberts a tota la ciutadania. Les propostes havien de ser caire ambiental, de lleure o d’infraestructures. Anteriorment moltes eren d’urbanisme o mobilitat.