Guanyem Girona va omplir, aquest dijous, el Teatre Municipal en la presentació pública d’un manifest «ciutadà» que demana que sigui la formació que encapçala Lluc Salellas qui lideri el canvi de govern partir de les eleccions municipals del proper 28 de maig. El manifest, titulat Guanyem el canvi que Girona es mereix, recull «tothom qui creu en una Girona il·lusionant i regenerada» i, per tant, reclama «que cal iniciar un nou cicle polític amb el lideratge imprescindible de Guanyem Girona». L’acte pretenia ser una demostració de força de què va ser la segona formació més votada en les darreres eleccions.

D’entre els signants destacats del manifest hi destaca l’exalcaldessa de Girona Anna Pagans, el comunicador i presentador de La Sotana, Andreu Juanola, o la filòsofa, Íngrid Guardiola. També hi donen suport l’arquitecte Arcadi Pla, l’exentrenadora i jugadora de bàsquet i actual vicepresidenta de l’Uni Girona, Noe Jordana, o el xef del restaurant Can Xapes, Lluc Quintana. De la mateixa manera ho fan Teresa Palahí, activista pels drets de les persones amb discapacitat, l’arqueòleg Eudald Carbonell o l’empresari David Martí.

«Pluralitat de sensibilitats»

Durant l’acte, l’alcaldable de Guanyem, Lluc Salellas, va agrair la presència de les 100 persones que han signat el manifest i va destacar «l’enorme pluralitat de sensibilitats que s’han unit per propiciar el canvi que Girona es mereix».

En aquest sentit, d’entre les persones que donen suport a Guanyem s’hi compten exregidores i exregidors de CiU (Montse Soler); PSC (a més de l’esmentada Anna Pagans hi ha Victòria Saget, Amèlia Barbero, Àngel Quintana, Lluís Gil i Roger Casero, que ho va ser per Sarrià de Ter); ERC (Pilar Prats); ICV (Enric Pardo); CUP i Guanyem Girona (Anna Pujolàs, Ester Costa, Xevi Montoya i Jordi Navarro). També la diputada de la CUP i veïna de Sant Daniel, Montserrat Vinyets.

El qui va ser primer portaveu de Guanyem, Carles Serra, i l’advocada i activista sahrauí, Wahba Ahmed van parlar dels orígens de la plataforma i del seu creixement mentre que l’historiador Salomó «Mon» Marquès i la doctorand Irene Quintana van ser els encarregats de llegir el manifest. L’acte el va acompanyar la música de la Paula Grande, la participació dels més de trenta integrants de la Coral Singlot i l’acompanyament musical de l’Adrià Bauzó, Oriol Tonietti, Aleix Cansell i Tomàs Pujol. L’actriu Anna Carreras va presentar la vetllada.

La llista de suports a Guanyem també inclou representants del món cultural. L’escriptor i pintor Narcís Comadira n’és un. També l’escriptor Josep Maria Fonalleras, el llibreter Guillem Terribas, la catedràtica emèrita Dolors Oller, l’artista Roser Bover, les gestores culturals Rita Peré o Gemma Carbó, l’actor Pere Hosta o els escriptors Quim Curbet, Álvaro Munyoz i Carles Sala. Del món musical hi figuren noms com el d’Urban Cabezas, Jaume Gratacós, Alícia Martínez o Pablo Martín.

Activisme social i veïnal

D’altra banda, del món activista i veïnal hi ha noms coneguts. Els activistes pel dret a l’habitatge Aliou Diallo, Ruth Tramullas i Arnau Barquer són alguns d’ells. Del món veïnal hi ha Reinald Roca, president de l’AAVV de Santa Eugènia, Roger Casero, portaveu de l’AMPA de l’Institut Narcís Xifra del Pont Major, l’activista a Sant Daniel Laia Martín, la voluntària a l’AV Vista Alegre-Carme Núria Serrat, Martí Carreras de Sant Narcís o Ángel Fernández »Nene», educador social i activista a Girona Est. El president d’Aigua És Vida, Pau Masramon, la membre de l’ANC Leli Camps o el iaioflauta Àngel Casadesús són d’altres noms.

Finalment, de l’àmbit de la universitat hi figuren personalitats rellevants com el professor de la universitat de Berkeley Albert Ruhí, el gestor públic Pep Gómez, el doctor Marco Aparicio o el biòleg Dani Boix.