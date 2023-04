Matinada complicada pels serveis d'emergències a la ciutat de Girona.

Han cremat una vintena contenidors en diversos punts de la ciutat i alguns han causat danys. Sortosament, cap ferit.

Els Bombers i la Policia Municipal de Girona han hagut d'actuar en diversos punts del barri de la Devesa-Güell i al carrer Lorenzana, al centre de la ciutat

Al barri de la Devesa-Güell és on l'afectació ha estat més greu. Hi ha hagut quatre incendis de contenidors alhora pels volts de tres quarts de cinc de la matinada i ben a prop.

Dos dels focs es trobaven a l'altura dels números 10 i 27 del carrer Bernat Boades; un altre al número 30 del Bonastruc de Porta i finalment, al número 99 de la carretera Santa Eugènia.

Aquests focs han estat virulents, només cal veure com ha quedat la façana d'un edifici ubicat al carrer Bernat Boades, 10 i que fa cantonada amb el de Francesc Rogés on l'alta temperatura ha destrossat algunes de les persianes del primer i segon pis. Aquí hi ha la central de biblioteques de Girona.

D'altra banda, els quatre incendis es trobaven força a prop i han acabat causant afectacions a quatre vehicles. En només aquesta àrea han quedat afectats 18 contenidors, segons han confirmat fonts municipals.

Aquest barri no és el primer cop que pateix incendis de contenidors i que hi ha sospita que són provocats.

Fum als habitatges

D'altra banda, al carrer Lorenzana de Girona també hi ha hagut un altre incendi de contenidors. Aquest ha acabat causant destrosses a la façana i vidres de la botiga Gaes i a l'exterior de la Ressonància magnètica de Clínica Girona.

Una part del bloc de pisos que hi ha a tocar de l'illa de contenidors també ha resultat afectada, ha quedat ben negra i també hi ha hagut afectacions en persianes. Precisament, en el bloc de pisos del número 36, els Bombers han hagut de fer tasques de ventilació en diversos immobles, ja que el fort fum que ha generat el foc ha entrat a les vivendes. En cap dels casos però s'han hagut de lamentar ferits.

La Policia Municipal de Girona té oberta una investigació i de moment no ha localitzat els autors dels incendis. El Grup d'Investigació s'ha fet càrrec dels fets.

Cal recordar que cada contenidor cremat i que s'ha de reposar té un cost d'uns 800 euros per l'Ajuntament de Girona. Per tant, només els afectats aquesta matinada, pugen a un total d'uns 16.000 euros.